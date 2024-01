Slovenski deskarji komaj čakajo domačo tekmo na Rogli

Slovenski deskarji so se komaj vrnili iz Bolgarije, že imajo misli usmerjene v naslednjo tekmo. Ta bo vrhunec sezone, saj se bodo v četrtek v paralelnem veleslalomu pomerili na domači Rogli. Po obilici spodbudnih rezultatov to sezono so pričakovanja doma razumljivo zelo visoka.

Razmere na Rogli so odlične in prizorišče je pripravljeno, da še 12. gosti najboljše alpske deskarje na svetu, leta 2018 sta bili na sporedu dve tekmi. Prvič so se alpski deskarji na Rogli merili leta 2013 in vse od takrat je Rogla stalno prizorišče svetovnega pokala. Slovenci so do sedaj na domačih tleh slavili sedem uvrstitev na zmagovalni oder, najuspešnejši pa je Žan Košir, ki ima na domačih tleh pet uvrstitev med najboljših tri. Leta 2021 je poskrbel za edino slovensko zmago, uvrstitev na oder za zmagovalce pa poznata tudi Rok Marguč in Tim Mastnak, ki je bil zadnji Slovenec na odru za zmagovalce na Rogli. Predlani je bil namreč tretji. Uvrstitev na zmagovalni oder na Rogli še manjka Glorii Kotnik, ki je pred domačo tekmo povedala: "Domače tekme se vedno veselim, saj je lepo biti doma in pred domačimi navijači, ki dajo dodatno energijo. Želim si popraviti rezultatski vtis na domači tekmi iz preteklih sezon. Se veselim tekme, saj sem prepričana, da bo, tako kot vsako leto, proga odlično pripravljena za vse tekmovalce. Čeprav je tekma sredi tedna in si morajo nekateri navijači vzeti dopust, pričakujem veliko svojih navijačev."

Gloria Kotnik

"Pred prihodom sem se najbolj spraševal, če imam sploh še kakšno prednost, da bolje poznam progo. Saj Italijani tudi že 12 let tekmujejo tukaj in poznajo vsak zavoj. Jaz na domači tekmi največjo prednost vidim v motivaciji, da smo mi doma in smo bolj motivirani. Da spim v domači postelji in podobno. Samega poznavanja proge pa ne vidim kot nobeno prednost, saj letos tudi en dan nismo trenirali na tej progi, tako da v tem bistvene prednosti nimamo. Moja pripravljenost za letošnjo sezono je bila do novembra super, potem pa se je vse skupaj malce zakompliciralo, saj ob tekmah nisem treniral. Imam določene težave s poškodbami, a gre vse skupaj na boljše. Stvar se izboljšuje in smo na pravi poti," je prepričan Rok Marguč.

Rok Marguč je bil na Rogli tretji leta 2019

Nasmejani Žan Košir, ki je na Rogli slavil leta 2021, je o prihajajoči domači tekmi povedal: "Najbolj sem bil vesel, ko sem se danes vrnil iz Bolgarije, da je sneg tudi v Sloveniji. To je največja motivacija za vse, mogoče tudi za ljudi, da pridejo na domačo tekmo. Jaz sem bil sedaj v Bolgariji zelo vesel, ker je Jankov na tekmah doma po šestih letih prišel znova na stopničke. Ko sem ga gledal, sem videl, da on še vedno zna voziti in to je ta motivacija doma, da si se prisiljen še bolj potruditi. Rogla je tudi moje najbolj uspešno prizorišče, saj sem tu že zmagal in bil dvakrat drugi in tretji. Je pa res, da je od zmage že nekaj minilo, tako da je to pritisk in želja. Najbolj me veseli, da sem letos v veleslalomu resnično najhitrejši, a mi nekako ne uspe odpeljati vseh šest voženj skupaj, saj to ni tako enostavno, kot se zdi. To mi manjka, a sem prepričan, da to lahko dosežem. Če ne še na tej tekmi doma, pa zagotovo na naslednjih, saj jih je še veliko."

Žan Košir

"Že večkrat sem dokazal, da navijači niso breme, ampak dodaten vir energije, ki jo potrebuješ. Že na vlečnici, ko vsi za tebe navijajo, počutiš se, da veš, da ne smeš razočarati. Vedno daš vse od sebe, včasih se izide in včasih ne. Vedno poskušam najboljše. Letos sem že dokazal, da mi gre dobro v veleslalomu in se veselim domače tekme," pa je na novinarski konferenci, ki se je je udeležil prek videoklica, povedal Tim Mastnak.

Tim Mastnak je bil pred dvema letoma na Rogli tretji

"Na Rogli je padel sneg, smo ga pa po odjugi pretekli teden tudi ves čas izdelovali. Proga je danes zaprta, saj teptalni stroj vse pripravlja, da bo vse tako, kot mora biti. S snegom tako ne bo nobenega vprašanja, nam pa malce nagajajo temperature, saj je prisotna inverzija. Danes je stekla tudi ostala priprava, postavljajo šotore in vse ostalo. To je za nas že 12. izvedba tekmovanja in vse poteka po znanem načrtu in brez zapletov. Pri nas nikoli ni nešteto mnogo gledalcev, saj je lokacija malce oddaljena od vsega dogajanja. Pri nas se večinoma ustavijo smučarski obiskovalci ali nekateri, ki pridejo peš. Tako da pričakujemo okoli 500 gledalcev, kakor je bilo tudi v preteklosti. Vreme bo lepo in ciljamo, da bo dogodek uspešen. Na tekmovanje se je prijavilo 14 držav in Japonci so že na Rogli, kjer danes že prosto trenirajo. Prijavljenih je 85 tekmovalcev. Vstopnine za obiskovalce ni in vsi vljudno vabljeni," je o težko pričakovani tekmi povedal generalni sekretar tekmovanja Aleš Slapar.