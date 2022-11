Deskarji predstavili načrte za sezono, v katero vstopajo z novim trenerjem

Nekdanji tekmovalec je vstopil v velike čevlje, saj je reprezentanca pod vodstvom Izidorja Šušteršiča, ki se je sam odločil, da po sedmih letih dela sestopi s položaja glavnega trenerja, dosegala odmevne uspehe. A Škofjeločan se izziva ne boji, prepričan je, da bodo njegovi varovanci tudi v letošnji sezoni beležili dobre rezultate.

Kot zatrjujejo tekmovalci, je strokovnjak, ki je prejšnji olimpijski cikel preživel na Kitajskem, kjer je bil pomočnik Petra Kotnika (oče bronaste z olimpijskih iger v Pekingu Glorie Kotnik je letos glavni trener avstrijske reprezentance) uvedel nekaj dobrodošlih novosti in še izboljšal vzdušje v ekipi. "Sam osebnih ciljev nimam, želim le pomagati, da tekmovalci izpolnijo svoje želje. Dela se ne bojim, ne čutim pritiska zaradi njihovih uspehov v preteklosti. Menim, da vsakemu lahko dodam še nekaj malenkosti, da so še za odtenek boljši. Mislim, da zaenkrat dobro delujemo in da se bo to poznalo tudi na dosežkih," je dejal Jure Hafner, ki je bil z ekipo doslej na petih treningih na snegu in je z videnim zadovoljen.