Deskarji v Pekingu računajo tudi na nastop Kotnikove

"Težava Kotnikove je bila, da je celotno lansko sezono izpustila. Tako so v prvem krogu ostali brez kvote, a ko so jo nekateri vrnili, smo jo v drugem krogu dobili mi. Ne bi hotel reči, da je stvar zaključena, o tem odločajo drugi, a res ne vidim ovire, da se to ne bi tudi zgodilo," je dejal glavni trener slovenske reprezentance, Izidor Šušteršič, ki bo, če bo vse tako, kot si želi, poleg Žana Koširja, Tima Mastnaka in Roka Marguča v Peking popeljal tudi žensko predstavnico.

"Čeprav rezultati v sezoni mogoče niso takšni, kot smo jih pričakovali, smo še vedno na dobri poti, vse je napeljano tako, da v Pekingu dosežemo vrhunski rezultat," je pred odhodom na Kitajsko optimistično razpoložen Šušteršič.

Poleg tekmovalcev v paralelnih disciplinah bosta v Pekingu nastopila tudi deskarja prostega sloga Tit Štante in olimpijska debitantka Urška Pribošič, ki pa nimata tako visokih rezultatskih pričakovanj kot alpinci.