Želja deskarjev je kolajna še na tretjih zaporednih igrah

V Sočiju 2014 je Žan Košir osvojil srebro v paralelnem slalomu in bron v paralelnem veleslalomu, štiri leta pozneje v Pjongčangu, ko je bil tako kot letos v Pekingu na sporedu le paralelni veleslalom, pa je bil še enkrat tretji. V letošnji sezoni za zdaj ne dosega rezultatov, kakršnih bi si želel, je pa nekajkrat dobro deskal v kvalifikacijah posamičnih tekem in dokazal, da se lahko na najpomembnejši tekmi sezone kosa z najboljšimi.

"Vem, da sem med najhitrejšimi, če ne celo najhitrejši. Na treningu redno premagujem vse, tudi Nemca Stefana Baumeistra , ki je za Korejcem Sangho Leejem pri vrhu seštevka svetovnega pokala in me je premagal v finalu zadnje tekme. Odpraviti moram napake, ki se mi pojavljajo. Če jih bom in če bom imel še malce več sreče kot na prejšnjih igrah, sem lahko visoko. Tudi proga v Secret Gardnu mi ustreza, tu sem že dobil tekmo svetovnega pokala," je svojo samozavest izrazil Celjan.

Njegovemu sokrajanu Roku Marguču v zadnjih letih ne gre vse po načrtih. Bori se s poškodbami in povprečnimi rezultati, tako da sam od sebe ne pričakuje veliko. "Pred prejšnjimi igrami sem bil izredno živčen. Vsi so veliko pričakovali od mene, pritiska pa nisem zdržal. Tokrat je drugače. Nihče od mene ne pričakuje ničesar, mogoče je to moj 'plus'," se nadeja tretji moški predstavnik v paralelni disciplini olimpijskih iger.

Pri ženskah nov olimpijski nastop pričakuje Gloria Kotnik. Po tem, ko je zaradi nosečnosti in rojstva otroka izpustila lansko sezono, je v zadnjem trenutku dobila mednarodno kvoto, ki jo je potrdil še Olimpijski komite Slovenije. Tudi Kotnikova na igre odhaja sproščeno, brez rezultatskega imperativa, v slovenskem taboru pa vseeno upajo, da bi se lahko prebila v izločilne boje.

Slovensko deskanje bo ob Titu Štantetu, ki bo nastopil v snežnem žlebu, svojo predstavnico imelo tudi v prostem slogu. V snežnem parku in v akrobatskih skokih bo nastopila Blejka Urška Pribošič, za katero bo to olimpijski prvenec. Da na igrah ni nastopila že prej, so bile krive poškodbe, brez katerih pa ni šlo niti pri pripravah za Peking. Pred prejšnjo tekmo svetovnega pokala v Laaxu je padla, a verjame, da bo do iger povsem nared.

"Zadovoljni bomo, če bosta Tit in Urška skoke in like opravila, kot najbolje znata. Uvrstitev med najboljših deset bo težko dosegljiva, a po tihem vseeno upamo na presenečenje," je svoje želje predstavil trener reprezentance prostega sloga, Matevž Pristavec.