Deskarski uvod pod pričakovanji: 'Rezultati ne odražajo naše kakovosti'

Priložnosti za dokazovanje bo v novem koledarskem letu več kot dovolj. Že januarja jih na srednjeevropskih prizoriščih čaka pet posamičnih in tri ekipne preizkušnje. Vrhunec januarske turneje bo seveda tekma na domači Rogli, ki bo na sporedu 18. januarja. Gloria Kotnik je edina izmed naše četverice, ki ji je na vseh treh izpeljanih tekmah (2×Bannoye, 1×Cortina d´Ampezzo) svetovnega pokala uspel preboj v finale, s petim mestom v Cortini pa je bila tudi najbližje zmagovalnemu odru. "V novo koledarsko leto vsekakor vstopam optimistično, saj so decembrska izhodišča solidna. Tudi prehlad, ki me je zaustavil v Carezzi, je že preteklost. Poleti sem z novim kondicijskim trenerjem Sašem Pestotnikom naredila zelo dobro bazo, tako da sem na snegu še bolj suverena. Zgoščenemu januarskemu programu bom zagotovo kos. Seveda pa si želim storiti še korak naprej," za uradno spletno stran SZS napoveduje Velenjčanka, ki s 30 leti in pa predvsem stažem (za njo je že 125 nastopov v svetovnem pokalu v katerem nastopa že od sezone 2005/06) spada med izkušenejše tekmovalke v svetovnem pokalu. "Drži. Izkušnje so v deskanju še kako pomembne. To dokazuje tudi zimzelena Avstrijka Claudia Riegler , ki je s 46 leti še vedno konkurenčna in znova sega po stopničkah," za uradno stran krovne zveze pravi Kotnikova, ki bo po novem letu po vsej verjetnosti dobila še eno močno tekmico, v deskarski svetovni pokal naj bi se namreč vrnila Ester Ledecka .

Ga lahko na vrhu nasledi Žan Košir? "Zato tekmujem. Kot sem povedal že pred sezono, bom v tem športu ostal dokler bom konkurenčen za stopničke in zmage. Priložnosti bo v januarju dovolj. Pred domačo tekmo na Rogli se nam obeta kar nekaj lepih tekem v Avstriji in Švici. Šele po Lackenhofu in Scuolu gremo v Bad Gastein, kjer smo v zadnjih letih šele začenjali januarski del sezone. Na Solnograškem letos praznujejo dvajseto obletnico prirejanja tekem za svetovni pokal, menda bodo na tekmo kot posebne goste povabili tudi vse dosedanje zmagovalce (med njimi je poleg Žana od Slovencev tudi Dejan Košir, op.p.) Skratka, zanimivo bo! Navijajte za nas!," pa je na novinarski konferenci po decembrskem uvodu v sezono zanimiv in pester januar napovedal Tržičan in nekaj spodbudnih besed namenil še Timu Mastnaku, ki v prvem delu sezone ni imel športne sreče. "Res je. V Rusiji stotinke niso bile na moji strani. Po nesrečni diskvalifikaciji v Cortini, pa nam jo je zagodlo še vreme v Carezzi, tako da sem pri treh ničlah, čeprav bi se vsaj v Italiji lahko izteklo povsem drugače. Toda, kot je že dejal Žan, bo priložnosti še dovolj. Najprej v Srednji Evropi z vrhuncem na naši Rogli, po več letih se svetovni pokal vrača tudi v Severno Ameriko. Tam se vedno dobro počutim, sneg in vzdušje na drugi strani luže mi zelo ustreza, kar sem dokazal že lani na svetovnem prvenstvu. Torej, glave gor, gremo naprej!" je za spletno stran SZS zaključil Tim Mastnak, ki mu je pritrdil tudi vedno optimistični trener reprezentance Izidor Šušteršič.



"Slovensko alpsko deskanje gre naprej. Decembrski rezultati ne odražajo dejanske moči naše A ekipe, v januarju bodo fantje in dekle to, prepričan sem, dokazali na terenu. Naj dodam še, da dobro delamo (glavnemu trenerju Šušteršiču pri delu pomaga pomočnik Sebastjan Weber, op.p.) tudi z mlado B ekipo:Sara Goltes, Črt ikovic, Jernej Glavan in Gal Leskovarso tisti naši mladi upi, ki bi nekoč lahko nadomestili oziroma se pridružili Glorii, Timu, Roku in Žanu," je še poudaril glavni trener Izidor Šušteršič, vodja panoge deskanje na snegu pri Smučarski zvezi Slovenije, Jan Kralj, pa se je ob tej priložnosti slovenski športni javnosti zahvalil za podporo in obljubil, da navijači na deskarske junake zime še kako lahko računajo tudi v prihajajočem novem letu.