Varlamov še drugič zaporedoma 100-odstoten

Najuspešnejša ekipa v uvodu nove sezone je za zdaj Vegas Knights, ki je dosegla tretjo zmago v tretjem obračunu. Tokrat so se vitezi morali za novi točki v domači dvorani pošteno potruditi. Tyler Pitlick (9. minuta) in Nick Schmaltz (30.) sta poskrbela, da je Arizona na polovici tekme vodila z 2:0. Max Pacioretty je znižal v drugem delu (38.), preobrat pa sta v zadnji tretjini zrežirala Reilly Smith (45., 60.) in Chandeler Stephenson (49.). Prvi poraz je doživela Philadelphia, ki je igrala brez enega ključnih igralcev Seana Couturierja. S 6:1 jo je nadigral Buffalo.

Izidi:

Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 2:3

New York Islanders- Boston Bruins 1:0

Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets 3:1

Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 1:6

St. Louis Blues - San Jose Sharks 5:4

Nashville Predators - Carolina Hurricanes 2:4

Anaheim Ducks - Minnesota Wild 1:0

Calgary Flames- Vancouver Canucks 5:2

Edmonton Oilers - Montreal Canadiens 1:3

Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes 4:2