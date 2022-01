Deveta zaporedna zmaga Phoenixa

Miami Heat pa so s 121:114 odpravili Los Angeles Clipperse in prevzeli vodstvo na vzhodnem delu lige. Drugi na tem delu so Chicago Bulls, ki pa so izgubili, košarkarji San Antonio Spurs so jih premagali s 131:122 in tako na najlepši način čestitali svojemu trenerju Greggu Popovichu, ki je v petek praznoval dvainsedemdeseti rojstni dan. To je bila šele devetnajsta zmaga na petdeseti tekmi ekipe iz Teksasa. Dejounte Murray je zbral 29 točk in 12 podaj, Avstrijec Jakob Pöltl je za zmagovalce dosegel svoj 21. dvojni dvojček, imel je 21 točk in 11 skokov. Na drugi strani je bil najboljši DeMar DeRozan (32 točk).

V New Orleansu so Pelicans premagali igralci Denver Nuggets s 116:105, pri gostih je bil znova izvrsten srbski center Nikola Jokić z 22 točkami v drugem polčasu. Za 27. zmago Denverja v sezoni je dosegel 29 točk, 13 skokov in 10 asistenc ter v januarju dosegel šesti trojni dvojček, skupno 69. v karieri.

Tudi v Oklahomi so izgubili domači, Thunder so proti Indiana Pacers po podaljšku klonili s 110:113. V derbiju zahodnega dela so Memphis Grizzlies doma premagali Utah Jazz s 119:109. Na tej tekmi je trojni dvojček dosegel Ja Morant s 30 točkami ter po 10 skoki in podajami.

V Houstonu so Rockets izgubili proti Portland Trail Blazers s 110:125, na preostalih tekmah pa so zmagali domači. Orlando Magic so Detroit Pistons ugnali s 119:103, Charlotte Hornets Los Angeles Lakers, za katere zaradi poškodbe kolena drugič v nizu ni igral LeBron James, s 117:114, Atlanta Hawks Boston Celtics s 108:92, Milwaukee Bucks pa New York Knicks s 123:108.



Izidi:

Orlando Magic - Detroit Pistons 119:103

Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers 117:114

Atlanta Hawks - Boston Celtics 108:92

New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 105:116

Miami Heat - LA Clippers 121:114

Houston Rockets - Portland Trail Blazers 110:125

Memphis Grizzlies - Utah Jazz 119:109

Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers 110:113 (podaljšek)

San Antonio Spurs - Chicago Bulls 131:122

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 134:124

Milwaukee Bucks - New York Knicks 123:108