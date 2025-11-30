Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Deveto mesto Jakova Faka in Polone Klemenčič

Östersund, 30. 11. 2025 14.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Švedska dvojica Sebastian Samuelsson in Ella Halvarsson je zmagovalka tekme mešanih parov za svetovni pokal v biatlonu. V domačem Östersundu sta ugnala norveško in francosko dvojico. Slovenca Jakov Fak in Polona Klemenčič sta zasedla deveto mesto.

Jakov Fak je dobro začel preizkušnjo in z eno popravo na dveh strelskih nastopih Poloni Klemenčič predal kot šesti z manj kot petimi sekundami zaostanka. Njegova reprezentančna kolegica je leže dobro streljala, v stoje pa je morala v kazenski krog, s čimer so sanje o vrhunski uvrstitvi splavale po vodi.

Polona Klemenčič je Faku predala z 51 sekundami zaostanka na devetem mestu, ta pa je položaj zadržal. V zadnjem delu preizkušnje je Klemenčič bolje streljala, a ni mogla dohiteti tekmic pred sabo. Ciljno črto je prečkala z zaostankom 1:42,4 minute na devetem mestu.

Polona Klemenčič in Jakov Fak
Polona Klemenčič in Jakov Fak FOTO: Profimedia

V boju za zmago so bile ves čas v ospredju švedska, norveška in francoska dvojica. Sebastian Samuelsson je v drugi predaji povečal prednost pred Norvežanom, medtem ko je iz boja za zmago izpadla Francija po slabem strelskem nastopu Fabiena Clauda.

V zadnji predaji je Halvarsson z nekaj popravami vseeno ohranila prednost pred tekmicami in ciljno črto prečkala 19,1 sekunde pred Norveško, ki sta jo zastopala Sturla Holm Laegreid in Maren Kirkeeide. V zadnjem krogu je tretje mesto Franciji pritekla Camille Bened, potem ko je za las ugnala Nemko.

Ob 16.40 bo na sporedu še klasična mešana štafeta. Slovenijo bodo predstavljali Lovro Planko, Anton Vidmar, Anamarija Lampič in Lena Repinc.

Svetovni pokal se bo tudi naslednji teden nadaljeval v Östersundu.

polona klemenčič jakov fak biatlon
Naslednji članek

Veter odpihnil tekmo v Ruki

Naslednji članek

Nika Prevc do prve zmage v sezoni

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385