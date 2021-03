Direktor tekem alpskih smučarjev pozitiven na novi koronavirus

Couder je bil nedavno tudi v Kranjski Gori, kjer so izpeljali veleslalomsko in slalomsko tekmo za jubilejni 60. Pokal Vitranc.

Vsi posamezniki, ki so bili v tesnem stiku z Emmanuelom Couderjem, tudi podporno osebje za izvedbo tekmovanj pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (Fis), so bili že testirani in bodo do nadaljnjega vsak dan testirani, je še dodala Fis.

Couder je bil ob koncu preteklega tedna kot član tekmovalne komisije uradni predstavnik Fise na tekmah svetovnega pokala alpskih smučarjev v veleslalomu in slalomu v Kranjski Gori.

Organizatorji so v sredo, ko bi na finalu sezone v Lenzerheideju morali biti na sporedu obe smukaški preizkušnji, sicer zaradi slabega vremena odpovedali tako moško kot žensko tekmo.