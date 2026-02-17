Naslovnica
Zimski športi

Diskvalificiranemu Ukrajincu v naročje padlo več kot 200.000 dolarjev

Cortina d'Ampezzo/Doneck, 17. 02. 2026 19.47 pred 54 minutami 1 min branja 5

Avtor:
STA
Vladislav Heraskevič prejel odlikovanje Red svobode

Lastnik ukrajinskega nogometnega kluba Šahtar Doneck je ukrajinskemu tekmovalcu v skeletonu Vladislavu Heraskeviču podaril več kot 200.000 dolarjev, potem ko je bil diskvalificiran na ZOI. Diskvalificiran je bil zaradi nošenja čelade, na kateri so bile fotografije umrlih ukrajinskih športnikov, poročajo mediji.

Viktor Heraskevič
Viktor Heraskevič
FOTO: AP

"Vladislavu Heraskeviču so odrekli možnost, da bi se na olimpijskih igrah pomeril za zmago, a se v Ukrajino vrača kot pravi zmagovalec. Spoštovanje in ponos, ki si ga je s svojimi dejanji prislužil med Ukrajinci, sta največja nagrada. Hkrati mu želim dovolj energije in sredstev za nadaljevanje športne kariere, pa tudi za boj za resnico, svobodo in spomin na tiste, ki so dali življenje za Ukrajino," je dejal predsednik nogometnega kluba Šahtar Doneck Rinat Akhmetov.

Heraskevič je bil prejšnji teden diskvalificiran, saj mu je Mednarodni olimpijski komite (MOK) odvzel akreditacijo za nastop na olimpijskih igrah, potem ko ta ni odstopil od namere, da na tekmi nosi čelado s portreti med rusko agresijo ubitih ukrajinskih športnikov.

Preberi še 'Ko je Mokovo ravnanje v skladu z rusko propagando, postane sokrivec v teh kriminalnih dejanjih'

Nekaj ur pred zadnjima dvema vožnjama je Heraskevič izgubil tudi pritožbo na Mednarodnem športnem razsodišču, potem ko je prva dva spusta zaradi diskvalifikacije izpustil.

Heraskeviču so v Cortini d'Ampezzo, kjer se nahaja drsalni center, dovolili več dni trenirati s čelado, ki prikazuje obraze 24 pokojnih ukrajinskih športnikov, a ga je Mednarodni olimpijski komite nato dan pred začetkom tekmovanja opozoril, da je tam ne more nositi.

zoi 2026 vladimir heraskevič ukrajina skeleton 200.000 dolarjev

Štiri osvojene medalje: koliko bodo zanje dobili naši športniki?

Rusi in Belorusi bodo na paralimpijskih igrah tekmovali pod svojimi zastavami

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
17. 02. 2026 20.42
no vidite oni vedno služijo tudi s pomočjo ki jo dobijo od drugih
Odgovori
0 0
Zgaga Ukrajini
17. 02. 2026 20.36
Ukrajinska propaganda..
Odgovori
+2
3 1
Z O V SVO
17. 02. 2026 20.37
Kam gre denar ki ga EU pošilja za orožje...
Odgovori
+0
1 1
testosteron
17. 02. 2026 20.40
V privat žepe ukrajinske elite in tistim, ki ji denar donirajo !...
Odgovori
0 0
NeXadileC
17. 02. 2026 20.13
Od kod pa Donecku denar v tem času vojne? Naš preko Bruslja?
Odgovori
+4
6 2
