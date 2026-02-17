Diskvalificiranemu Ukrajincu v naročje padlo več kot 200.000 dolarjev

"Vladislavu Heraskeviču so odrekli možnost, da bi se na olimpijskih igrah pomeril za zmago, a se v Ukrajino vrača kot pravi zmagovalec. Spoštovanje in ponos, ki si ga je s svojimi dejanji prislužil med Ukrajinci, sta največja nagrada. Hkrati mu želim dovolj energije in sredstev za nadaljevanje športne kariere, pa tudi za boj za resnico, svobodo in spomin na tiste, ki so dali življenje za Ukrajino," je dejal predsednik nogometnega kluba Šahtar Doneck Rinat Akhmetov.

Heraskevič je bil prejšnji teden diskvalificiran, saj mu je Mednarodni olimpijski komite (MOK) odvzel akreditacijo za nastop na olimpijskih igrah, potem ko ta ni odstopil od namere, da na tekmi nosi čelado s portreti med rusko agresijo ubitih ukrajinskih športnikov.