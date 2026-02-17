Diskvalificiranemu Ukrajincu v naročje padlo več kot 200.000 dolarjev

"Vladislavu Heraskeviču so odrekli možnost, da bi se na olimpijskih igrah pomeril za zmago, a se v Ukrajino vrača kot pravi zmagovalec. Spoštovanje in ponos, ki si ga je s svojimi dejanji prislužil med Ukrajinci, sta največja nagrada. Hkrati mu želim dovolj energije in sredstev za nadaljevanje športne kariere, pa tudi za boj za resnico, svobodo in spomin na tiste, ki so dali življenje za Ukrajino," je dejal predsednik nogometnega kluba Šahtar Doneck Rinat Akhmetov.
Heraskevič je bil prejšnji teden diskvalificiran, saj mu je Mednarodni olimpijski komite (MOK) odvzel akreditacijo za nastop na olimpijskih igrah, potem ko ta ni odstopil od namere, da na tekmi nosi čelado s portreti med rusko agresijo ubitih ukrajinskih športnikov.
Nekaj ur pred zadnjima dvema vožnjama je Heraskevič izgubil tudi pritožbo na Mednarodnem športnem razsodišču, potem ko je prva dva spusta zaradi diskvalifikacije izpustil.
Heraskeviču so v Cortini d'Ampezzo, kjer se nahaja drsalni center, dovolili več dni trenirati s čelado, ki prikazuje obraze 24 pokojnih ukrajinskih športnikov, a ga je Mednarodni olimpijski komite nato dan pred začetkom tekmovanja opozoril, da je tam ne more nositi.
