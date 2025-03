Do zmage Francozinja Simon, Lampičeva z desetimi zgrešenimi streli 52.

Julia Simon je do zmage prišla po zaslugi dobrega streljanja, saj si je privoščila vsega eno napako z orožjem in tretje mesto iz sprinta nadgradila s 15. zmago v karieri. Več kot pol tekme je vodila zmagovalka sprinta Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold, ki pa je nato morala v kazenski krog kar petkrat in tekmo končala na 17. mestu.

Napake sta z odličnim tekom izkoristili Švedinja Hanna Oeberg in Francozinja Oceane Michelon, ki sta se v kazenskem krogu zavrteli po dvakrat, vseeno pa pridobivali v smučini ter s 14. in 13. mesta po sprintu napredovali na zmagovalni oder.