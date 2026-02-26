'Dobili smo zeleno luč za tekmovanje'

Gorazd Bregant je sicer ob tem izpostavil, da se lahko v primeru zelo negativnih vremenskih razmer zgodi tudi odpoved tekme, a da v tem trenutku ni posebne bojazni. "Vedno se lahko zgodi marsikaj. Stvari nikoli niso stoodstotne, a v tem trenutku ni nobenega večjega alarma. Naredili smo stvari, ki smo jih lahko. Nadaljnjim razmeram pa se moramo sproti prilagajati."

Vremenska napoved za prihodnje dni je precej topla, a noči bodo jasne, kar pomeni, da bo proga zmrzovala."Pogoji bodo za pomladanske kriterije precej dobri. Dejstvo, da bo čez dan 15 stopinj, za nas predstavlja določen izziv. Toda najpomembnejše so jasne noči, da proga zmrzne in se sneg ohlaja, kar je še vedno boljše, kot če je megla in je temperatura dve stopinji pod lediščem. Takrat zamrzne skorjica in ne moremo vreči soli," je povedal Bregant.

"V vsakem primeru bomo vodo v teren še vbrizgavali. Več vode kot imamo, bolje je za vse scenarije. Naš cilj je, da tekmovanje naredimo enako za vse tekmovalce," je sklenil Bregant.

Optimističen je tudi generalni sekretar pokala Vitranc Srečko Medven."Proga je bila prvič pripravljena že decembra in je domači ekipi omogočila treninge. Tudi v tem tednu je progo preizkusilo okoli 10 reprezentanc. Do naslednjega konca tedna je še cel teden, a nanj gledamo pozitivno. Imamo najboljšo ekipo na svetu, ki bo naredila vse, da bo tekma na najvišji mogoči ravni za tekmovalce."

Pokal Vitranc bo na sporedu 7. in 8. marca, ko se bosta na podkorenski strmini odvijala veleslalom in slalom za svetovni pokal.