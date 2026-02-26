Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

'Dobili smo zeleno luč za tekmovanje'

Kranjska Gora, 26. 02. 2026 14.43 pred 31 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Andrej Šporn in Gorazd Bregant se s podkorensko strmino ubadata že več tednov.

Vodja priprave proge za pokal Vitranc Gorazd Bregant je dejal, da so od kontrolorja Mednarodne smučarske zveze Janija Hladnika dobili zeleno luč za tekmovanje. Dodal je še, da bo treba še dodatno dodati vodo.

Gorazd Bregant je sicer ob tem izpostavil, da se lahko v primeru zelo negativnih vremenskih razmer zgodi tudi odpoved tekme, a da v tem trenutku ni posebne bojazni. "Vedno se lahko zgodi marsikaj. Stvari nikoli niso stoodstotne, a v tem trenutku ni nobenega večjega alarma. Naredili smo stvari, ki smo jih lahko. Nadaljnjim razmeram pa se moramo sproti prilagajati."

Vodja proge Gorazd Bregant
Vodja proge Gorazd Bregant
FOTO: Luka Kotnik

Vremenska napoved za prihodnje dni je precej topla, a noči bodo jasne, kar pomeni, da bo proga zmrzovala."Pogoji bodo za pomladanske kriterije precej dobri. Dejstvo, da bo čez dan 15 stopinj, za nas predstavlja določen izziv. Toda najpomembnejše so jasne noči, da proga zmrzne in se sneg ohlaja, kar je še vedno boljše, kot če je megla in je temperatura dve stopinji pod lediščem. Takrat zamrzne skorjica in ne moremo vreči soli," je povedal Bregant.

"V vsakem primeru bomo vodo v teren še vbrizgavali. Več vode kot imamo, bolje je za vse scenarije. Naš cilj je, da tekmovanje naredimo enako za vse tekmovalce," je sklenil Bregant.

Optimističen je tudi generalni sekretar pokala Vitranc Srečko Medven."Proga je bila prvič pripravljena že decembra in je domači ekipi omogočila treninge. Tudi v tem tednu je progo preizkusilo okoli 10 reprezentanc. Do naslednjega konca tedna je še cel teden, a nanj gledamo pozitivno. Imamo najboljšo ekipo na svetu, ki bo naredila vse, da bo tekma na najvišji mogoči ravni za tekmovalce."

Pokal Vitranc bo na sporedu 7. in 8. marca, ko se bosta na podkorenski strmini odvijala veleslalom in slalom za svetovni pokal.

kranjska gora pokal vitranc Gorazd Bregant

Čater drugi na treningu smuka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
26. 02. 2026 15.16
Ne se veselt,temparature so neugodne za dobre pogoje vseh nastopajočih.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Umrla je hči znanega igralca
Umrla je hči znanega igralca
vizita
Portal
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Svet Zpiza za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka
Svet Zpiza za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543