Dobitnik olimpijske medalje umrl po udaru strele

Nekdanji alpski smučar Gronvold je leta 2005 osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v smučarskem krosu, leta 2007 je zmagal v svetovnemu pokalu in prišel so bronaste medalje na zimskih olimpijskih igrah 2010 v Vancouvru. Istega leta je končal kariero in kasneje postal trener državne reprezentance v smučarskem krosu.

"Norveško smučanje je izgubilo izjemno osebnost, ki je veliko pomenila tako v alpski kot v skupnosti prostega sloga," je v izjavi dejal predsednik norveške zveze Tove Moe Dyrhaug. "FIS izreka naše iskreno sožalje prijateljem, družini, soigralcem in kolegom preminulega športnika v in zunaj smučanja ter žaluje za tragično izgubo odličnega tekmovalca in izjemnega posameznika," so med drugim zapisali pri krovni smučarski zvezi.