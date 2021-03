Dobra novica: Tandeja premestili z intenzivnega na travmatološki oddelek UKC

Tandeja, ki je v četrtek v poskusni seriji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici v Planici grdo padel, so v ponedeljek prebudili iz umetne kome, kmalu zatem pa je že komuniciral z najbližjimi.

"Daniel se je ponoči zbudil in že govoril z dekletom in mamo. Hvala vsem fantastičnim ljudem v Planici, ki so ga nemudoma oskrbeli, UKC Ljubljana in Tomiju Trbovcu (tiskovni predstavnik SZS, op. STA)," je 52-letni vodja norveških skakalcev Clas Brede Brathen v ponedeljek zapisal na Twitterju. Kot je kasneje potrdila zdravnica norveške skakalne ekipe Guri Ranum Ekas, so Tandeja lahko odklopili z respiratorja in vse je potekalo brez težav.