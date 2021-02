Dobra popotnica pred drugo tekmo: Križnarjeva v kvalifikacijah druga

Katra Komar se je na tekmo uvrstila na 35. mestu, skočila je 79.5 metrov in zbrala 90,6 točk. Jerneja Brecl je skočila na 22. mesto, pristala je pri 82.5 metrih in zbrala 101,1 točk. Med 9. in 11. mestom so se zvrstile Špela Rogelj, ki je skočila 87.5 metrov in je zbrala 111,4 točk, Urša Bogataj, ki je skočila prav tako 87.5 metrov in je zbrala 109,9 točk, ter Ema Klinec, ki je s 84.5 metri zbrala 109,6 točk. Najboljša je bila Nika Križnar, ki je skočila 88 metrov, zbrala pa je 119,3 točk. Boljša je bila le Sara Takanaši s 87.5 metri in 120,5 točkami. Tretja je bila NemkaKatharina Althaus s 87 metri in 116,5 točkami.

Sobotna tekma se je začela ob 12.45.