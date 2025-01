Dobre novice: Sarrazin zapustil oddelek za intenzivno nego

Cyprien Sarrazin je na drugem treningu smuka v italijanskem Bormiu, ki je bil 27. decembra, doživel hudo nesrečo. Na sloviti progi Stelvio je z veliko hitrostjo padel na hrbet in glavo, nato pa priletel v zaščitno mrežo. Po nesreči so ga s helikopterjem prepeljali v Sondal, na operativnem posegu pa so mu odstranili hematom in zmanjšali krvavitev v lobanji.