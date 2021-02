Dobri obeti v Klingenthalu: Pavlovčič drugi, Lanišek peti

Smučarski skakalci so zaradi premajhnega števila nastopajočih ostali brez kvalifikacij za sobotno tekmo svetovnega pokala v nemškem Klingenthalu. Namesto tega so izpeljali prolog, zelo pa sta se izkazala Slovenca Bor Pavlovčič in Anže Lanišek. Slednji je imel peto oceno prologa, Pavlovčič pa drugo.

icon-expand Halvor Egner Granerud je bil najboljši na prologu. FOTO: Damjan Žibert Boljši je bil le najboljši skakalec te sezone, NorvežanHalvor Egner Granerud (153,3), ki je tako pobral ček za 3000 evrov. Ta se je Boru Pavlovčiču izmuznil za 7,9 točke. Mojstrančan je skočil 140,5 metra in zbral 145,4 točke. Daljši je bil le Granerud, ki je pristal pri 141 metrih. Peti je bil Anže Lanišek(137,7), ki je skočil 134,5 metra. Domen Prevc (123,9), povratnik na tekme svetovnega pokala, je prolog končal na 17. mestu. Timi Zajc(117,8) je bil 24., Žiga Jelar (113,8) 31.,Tilen Bartol(107,6) pa 37.