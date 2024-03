'Dol, dol!'

Nejc pa ni bil edini, ki je na tak način srečal svojo mamo. "Moja je bila na avtobusu iz Planice po tekmi," se krohota Andraž , ko opisuje, kako je na veselje vseh ostalih potnikov s svojim baritonom na ves glas prepeval in tudi zavriskal, njegova mama pa se je držala za glavo.

Planiške poti so pač barvite. Nekateri so se iz Kranjske Gore odpravili peš že navsezgodaj zjutraj, pa vseeno niso uspeli pravočasno priti na petkovo popoldansko tekmo v Planici. Preveč postojank na poti, so opisali skrb za žejna grla.

Tisti, ki pa so uspeli doseči Planico, so imeli kaj videti. Toplo marčevsko sonce je prišlo kot obliž na deževje med žensko tekmo, nosili so se kratki rokavi, lizal se je sladoled. Bilo je tako lepo, da je marsikdo le stežka spremljal dogajanje na letalnici bratov Gorišek.