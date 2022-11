Domači poraz Los Angelesa po podaljšku

Hokejisti Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem so v severnoameriški ligi NHL doživeli nepričakovan poraz proti Ottawi, ki si je do te tekme delila zadnje mesto v ligi z Anaheimom. Kanadčani so po podaljšku slavili s 3:2. Ottawa je na tekmi dvakrat povedla, obakrat pa je gostitelje do izhodišča pripeljal Uzbekistanec Artur Kalijev. Nazadnje je na 2:2 izenačil v 38. minuti.

icon-expand Anže Kopitar FOTO: AP Ekipi, Ottawa je razmerje strelov na gol dobila z 39:27, v zadnjem delu nista dosegli gola in odločil je podaljšek. Ta je dal zmagovalca že po 20 sekundah, ko je zadel Claude Giroux, ki se je pred tem vpisal tudi med podajalce. Za Ottawo je gol in podajo dosegel tudi Brady Tkachuk, strelec drugega gola pa je bil Alex DeBrincat. Anže Kopitar je na ledu prebil skoraj 20 minut, a na nasprotna vrata sprožil le en strel. Po prostem večeru Los Angeles čaka nova težka tekma. V mestu angelov bo gostovala drugouvrščena ekipa zahoda Seattle. Na sporedu so bile še štiri tekme. Minnesota je s 4:3 ugnala Arizono, Chicago je izgubil proti Winnipegu z 2:7, Anaheim s Seattlom s 4:5, Vancouver pa se je na gostovanju v San Joseju veselil zmage po podaljšku s 5:4 in poskrbel za popoln kanadski izkupiček noči. Izidi:

Minnesota Wild - Arizona Coyotes 4:3 Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 2:7 Anaheim Ducks - Seattle Kraken 4:5 San Jose Sharks - Vancouver Canucks 3:4 (podaljšek) Los Angeles Kings - Ottawa Senators 2:3 (podaljšek)