Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Domen in Nika Prevc odpirata leto 2026

Garmisch-Partenkirchen, 01. 01. 2026 07.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Domen Prevc

V Garmisch Partenkirchnu se uvodni dan leta tradicionalno nadaljuje sezona v smučarskih skokih za moške, v Oberstdorfu pa bodo na delu ženske. Velika favorita za novo zmago sta slovenska brat in sestra Domen in Nika Prevc. Prvi napada zmago v skupnem seštevku novoletne turneje, druga v seštevku tekmovanja dveh skakalnic.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

Slovenski skakalci in skakalke so doslej zabeležili 156 zmag v svetovnem pokalu, današnji dan pa obeta nadaljevanje serije.

Po prvi slovenski zmagi v Oberstdorfu Domen Prevc ni le vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, ampak je z izjemno formo tudi prvi favorit za zlatega orla. Na uvodni tekmi si je priskakal kar 17,5 točke prednosti pred branilcem lovorike in lanskim zmagovalcem skupnega seštevka Avstrijcem Danielom Tschofenigom.

Prevc je formo potrdil tudi v Garmischu, kjer je bil najboljši v kvalifikacijah. Za njim sta se zvrstila Avstrijca Jan Hörl in z novim rekordom skakalnice 145,5 metra Stephan Embacher. Dvoboj trenutno najmočnejših skakalnih nacij pa je na četrtem mestu zaokrožil Anže Lanišek.

Na tekmo se je uvrstilo vseh pet Slovencev in znani so njihovi tekmeci v prvi seriji na izpadanj. Tekmo bosta odprla Rok Oblak in Stefan Kraft. Prevc se bo pomerili s Švicarjem Jurijem Kesselijem, Anže Lanišek z Američanom Tatom Frantzom, Timi Zajc s Kanadčanom Mackenziejem Boyd-Clowesom in Žak Mogel v drugem slovensko-avstrijskem paru s Hörlom.

Preberi še Nika Prevc prepričljivo zmagala v Garmisch Partenkirchnu

Moška tekma bo na sporedu ob 14. uri, za njimi kvalifikacije in tekma čakajo še ženski del karavane. Tam bo tretjo zmago v seštevku dveh skakalnic napadala Nika Prevc, ki je na silvestrovo prepričljivo slavila v Garmischu. Nemka Selina Freitag je zaostala 23,1 točke, s čimer ima slovenska šampionka lepo prednost v boju za skupno zmago.

Tretja je bila vodilna v seštevku svetovnega pokala Japonka Nozomi Maruyama, ki pa ima pred Prevc le še 54 točk prednosti. Želja slovenskega tabora je nova zmaga, najkasneje po tekmah v Beljaku pa naj bi Prevc prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku in se v rumeni majici predstavila na domačih tekmah v Ljubnem 10. in 11. januarja.

smučarski skoki domen prevc nika prevc

Fis zavrnila obtožbe o nepravilnih vezeh pri Manuelu Fettnerju

SORODNI ČLANKI

Fis zavrnila obtožbe o nepravilnih vezeh pri Manuelu Fettnerju

Domen Prevc leto zaključil z zmago na kvalifikacijah

Nika Prevc druga v kvalifikacijah, vse Slovenke na tekmo

Šok v Oberstdorfu: Prevc znova prvi, Zajc po drugem mestu diskvalificiran

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Srečna, da je bila mlada mama
Srečna, da je bila mlada mama
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Kako najstnika spodbujati k sprejemanju odgovornosti
Kako najstnika spodbujati k sprejemanju odgovornosti
zadovoljna
Portal
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša januar 2026
Dnevni horoskop: Biki morajo biti vztrajni, raki bodo negotovi
Dnevni horoskop: Biki morajo biti vztrajni, raki bodo negotovi
Pozabite na rjavo, to je barva, ki je trenutno največji hit
Pozabite na rjavo, to je barva, ki je trenutno največji hit
Toksično ljubosumje: 4 znaki, ki jih ne smete spregledati
Toksično ljubosumje: 4 znaki, ki jih ne smete spregledati
vizita
Portal
Zakaj nikoli ne bi smeli pustiti posode čez noč?
11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja
11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja
Imate občutek, da vam zmanjkuje zraka? To so potencialni vzroki
Imate občutek, da vam zmanjkuje zraka? To so potencialni vzroki
Dosegljivi cilji so ključ do uspešnega novega začetka
Dosegljivi cilji so ključ do uspešnega novega začetka
cekin
Portal
Oni bodo največ zaslužili v 2026
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Industrija, ki podira finančne rekorde
Industrija, ki podira finančne rekorde
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
moskisvet
Portal
Baba Vanga: Srhljiva napoved za 2026
Ko se življenjska odločitev izkaže za napačno: kako se soočiti z obžalovanjem?
Ko se življenjska odločitev izkaže za napačno: kako se soočiti z obžalovanjem?
Manj klikov, več življenja: Nova navada za boljše počutje
Manj klikov, več življenja: Nova navada za boljše počutje
Dobra novica: Za srečo ne potrebujete denarja
Dobra novica: Za srečo ne potrebujete denarja
dominvrt
Portal
Kako prezimi rožmarin? Tako lahko poskrbite zanj
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Je res, da vrt januarja miruje? Tukaj je seznam nujnih opravil za zimo
Je res, da vrt januarja miruje? Tukaj je seznam nujnih opravil za zimo
To morate vedeti, če uporabljate vrečke iz blaga
To morate vedeti, če uporabljate vrečke iz blaga
okusno
Portal
Odlične juhe za lajšanje mačka
Odlično kosilo iz ene posode
Odlično kosilo iz ene posode
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425