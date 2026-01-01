Domen in Nika Prevc odpirata leto 2026

Slovenski skakalci in skakalke so doslej zabeležili 156 zmag v svetovnem pokalu, današnji dan pa obeta nadaljevanje serije.

Po prvi slovenski zmagi v Oberstdorfu Domen Prevc ni le vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, ampak je z izjemno formo tudi prvi favorit za zlatega orla. Na uvodni tekmi si je priskakal kar 17,5 točke prednosti pred branilcem lovorike in lanskim zmagovalcem skupnega seštevka Avstrijcem Danielom Tschofenigom.

Prevc je formo potrdil tudi v Garmischu, kjer je bil najboljši v kvalifikacijah. Za njim sta se zvrstila Avstrijca Jan Hörl in z novim rekordom skakalnice 145,5 metra Stephan Embacher. Dvoboj trenutno najmočnejših skakalnih nacij pa je na četrtem mestu zaokrožil Anže Lanišek.

Na tekmo se je uvrstilo vseh pet Slovencev in znani so njihovi tekmeci v prvi seriji na izpadanj. Tekmo bosta odprla Rok Oblak in Stefan Kraft. Prevc se bo pomerili s Švicarjem Jurijem Kesselijem, Anže Lanišek z Američanom Tatom Frantzom, Timi Zajc s Kanadčanom Mackenziejem Boyd-Clowesom in Žak Mogel v drugem slovensko-avstrijskem paru s Hörlom.