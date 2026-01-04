Domen Prevc bo prvo mesto branil že na začetku sporeda v Innsbrucku

Po prvih dveh tekmah v Nemčiji si je Prevc nabral 35 točk naskoka pred Avstrijcem Janom Hörlom , ki je v soboto dobil kvalifikacije in bo skočil povsem ob koncu sporeda v prvi seriji.

Najboljši Slovenec je bil v soboto Anže Lanišek, ki se je ob močnem vetru v hrbet, ki je pihal ob zadnjih skakalcih v kvalifikacijah, znašel bolje od rojaka Prevca. V prvi seriji se bo Lanišek meril z Avstrijcem Clemensom Aignerjem.

Med nosilci bo v svojem paru tudi Rok Oblak. Po 12. mestu ga v prvi seriji čaka slovito ime, Nemec Karl Geiger, ki pa to sezono skače precej slabše. Na tekmo se je uvrstil tudi Žak Mogel, ki ga čaka zahteven obračun proti Norvežanu Kristofferju Eriksenu Sundalu.