Zimski športi

Domen Prevc bo prvo mesto branil že na začetku sporeda v Innsbrucku

Innsbruck, 04. 01. 2026 07.43 pred 47 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Domen Prevc

Vodilni na turneji štirih skakalnic Domen Prevc bo skušal v prvi seriji tretje tekme v avstrijskem Innsbrucku popraviti vtis iz kvalifikacij. V teh je namreč ob močnem vetru v hrbet in napaki zasedel 30. mesto. Glavni izzivalci Prevca bodo predvsem dobro razpoloženi domači skakalci.

V paru Domna Prevca, trenutno daleč najboljšega tekmovalca sezone, čaka obračun s Francozom Valentinom Faubertom, sicer 14. skakalcem zime.

Po prvih dveh tekmah v Nemčiji si je Prevc nabral 35 točk naskoka pred Avstrijcem Janom Hörlom, ki je v soboto dobil kvalifikacije in bo skočil povsem ob koncu sporeda v prvi seriji.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

Najboljši Slovenec je bil v soboto Anže Lanišek, ki se je ob močnem vetru v hrbet, ki je pihal ob zadnjih skakalcih v kvalifikacijah, znašel bolje od rojaka Prevca. V prvi seriji se bo Lanišek meril z Avstrijcem Clemensom Aignerjem.

Med nosilci bo v svojem paru tudi Rok Oblak. Po 12. mestu ga v prvi seriji čaka slovito ime, Nemec Karl Geiger, ki pa to sezono skače precej slabše. Na tekmo se je uvrstil tudi Žak Mogel, ki ga čaka zahteven obračun proti Norvežanu Kristofferju Eriksenu Sundalu.

Preberi še Garmisch: Izjemni Domen Prevc močno nad vsemi

Na turneji ne bo več skakal Timi Zajc, ki je moral zaradi dveh diskvalifikacij in posledičnega rdečega kartona skleniti tekmovanje po prvih dveh postajah v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu.

Nedeljska tretja tekma turneje štirih skakalnic bo na sporedu ob 13.30.

V ponedeljek sledijo kvalifikacije v Bischofshofnu, dan kasneje pa še zadnja tekma v lovu na zlatega orla.

omen prevc smučarski skoki innsbruck turneja štirih skakalnic

Los Angeles po kazenskih strelih strl Minnesoto

Dr Fig
04. 01. 2026 08.37
Če jodlarjem še to ne uspe, bo moral Domen skočiti z mesta.
Nikdar več
04. 01. 2026 08.04
Kmalu bodo nižali nalet v 1. seriji...
