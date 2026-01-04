Domen Prevc bo prvo mesto branil že na začetku sporeda v Innsbrucku

V paru Domna Prevca, trenutno daleč najboljšega tekmovalca sezone, čaka obračun s Francozom Valentinom Faubertom, sicer 14. skakalcem zime.
Po prvih dveh tekmah v Nemčiji si je Prevc nabral 35 točk naskoka pred Avstrijcem Janom Hörlom, ki je v soboto dobil kvalifikacije in bo skočil povsem ob koncu sporeda v prvi seriji.
Najboljši Slovenec je bil v soboto Anže Lanišek, ki se je ob močnem vetru v hrbet, ki je pihal ob zadnjih skakalcih v kvalifikacijah, znašel bolje od rojaka Prevca. V prvi seriji se bo Lanišek meril z Avstrijcem Clemensom Aignerjem.
Med nosilci bo v svojem paru tudi Rok Oblak. Po 12. mestu ga v prvi seriji čaka slovito ime, Nemec Karl Geiger, ki pa to sezono skače precej slabše. Na tekmo se je uvrstil tudi Žak Mogel, ki ga čaka zahteven obračun proti Norvežanu Kristofferju Eriksenu Sundalu.
Na turneji ne bo več skakal Timi Zajc, ki je moral zaradi dveh diskvalifikacij in posledičnega rdečega kartona skleniti tekmovanje po prvih dveh postajah v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu.
Nedeljska tretja tekma turneje štirih skakalnic bo na sporedu ob 13.30.
V ponedeljek sledijo kvalifikacije v Bischofshofnu, dan kasneje pa še zadnja tekma v lovu na zlatega orla.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.