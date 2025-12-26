Domen Prevc eden glavnih favoritov za zlatega orla

Konec tedna bo v Nemčiji start prvega vrhunca olimpijske zime: štiri skakalnice, dve državi, en zlati orel - 74. turneja štirih skakalnic se bo s kvalifikacijami začela 28. decembra v Oberstdorfu, končna odločitev o zmagovalcu pa bo padla 6. januarja v Bischofshofnu. Lanski zmagovalec turneje in sezone Avstrijec Daniel Tschofenig, ki je to zimo sicer enkrat zmagal, pred uvodom v turnejo ni med petimi najboljšimi v skupnem seštevku svetovnega pokala. In če so lani vsa tri prva mesta v boju za zlatega orla zasedli člani rdeče-bele falange, tokrat niso med glavnimi favoriti, dobre nastope je na zadnjih tekmah kazal le 19-letni "novinec" Stephan Embacher.

Domen Prevc bo na prihajajoči novoletni skakalni turneji v vlogi enega od glavnih favoritov za skupno zmago. FOTO: Profimedia

Prvi favorit je brez dvoma slovenski as Domen Prevc, ki je to zimo devetkrat stal na stopničkah, zmagal na petih tekmah zaporedoma - po dve zmagi ima v Wisli in Klingenthalu ter eno v Engelbergu -, šesto zaporedno pa mu je preprečil veter in tudi japonski tekmec Ryoyu Kobayashi. Trikratni dobitnik zlatega orla (2019, 2022, 2024) je pred prvim vrhuncem spet prišel v vrhunsko formo in bo bržčas glavni tekmec 26-letnega Slovenca. Kot je Japonec dejal po zmagi v Engelbergu, po dobrih nastopih že čuti pozitivno vznemirjenje pred prvim večjim izzivom olimpijske zime.

Trener slovenskih smučarskih skakalcev Robert Hrgota ima v teh dneh sladke skrbi. FOTO: Damjan Žibert

Prevc pa je pred zadnjo generalko dejal, da čuti težo pritiska rumene majice, vendar je nato tudi pod Senčno goro nadaljeval dobre nastope in s prvim ter drugim mestom povečal prednost pred zasledovalci. V težkih vetrovnih razmerah je na maratonski tekmi pokazal, da zna ostati miren in osredotočen na svoj nastop. "Težko bi opisal, kako zelo zadovoljen sem zadnje tedne. Vse skupaj se je sestavilo v pravem trenutku. A moram priznati, da je najtežji del obdržati pravo miselnost, da lahko nastopam na tej ravni. Vsak dan je nov izziv in ničesar ne smem jemati kot samoumevno. Zdaj imam nekaj prostih dni, nato pa je pogled lovca že usmerjen proti turneji štirih skakalnic," je po zadnjem preizkusu o lepi popotnici za turnejo dejal Prevc, ki bo lahko mirno preživel božične praznike.

Japonec Rjoju Kobajaši je v tem trenutku edini, ki se lahko enakovredno kosa z Domnom Prevcem. FOTO: Profimedia