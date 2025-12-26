Naslovnica
Zimski športi

Domen Prevc eden glavnih favoritov za zlatega orla

Ljubljana, 26. 12. 2025 09.08 pred 23 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Domen Prevc

Najboljše smučarske skakalce na svetu po nekaj dneh premora čaka prvi vrhunec v olimpijski sezoni. Nastopi na tradicionalni novoletni skakalni turneji, na kateri bo eden od glavnih favoritov za osvojitev zlatega orla trenutno vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Domen Prevc.

Konec tedna bo v Nemčiji start prvega vrhunca olimpijske zime: štiri skakalnice, dve državi, en zlati orel - 74. turneja štirih skakalnic se bo s kvalifikacijami začela 28. decembra v Oberstdorfu, končna odločitev o zmagovalcu pa bo padla 6. januarja v Bischofshofnu.

Lanski zmagovalec turneje in sezone Avstrijec Daniel Tschofenig, ki je to zimo sicer enkrat zmagal, pred uvodom v turnejo ni med petimi najboljšimi v skupnem seštevku svetovnega pokala. In če so lani vsa tri prva mesta v boju za zlatega orla zasedli člani rdeče-bele falange, tokrat niso med glavnimi favoriti, dobre nastope je na zadnjih tekmah kazal le 19-letni "novinec" Stephan Embacher.

Domen Prevc bo na prihajajoči novoletni skakalni turneji v vlogi enega od glavnih favoritov za skupno zmago.
Domen Prevc bo na prihajajoči novoletni skakalni turneji v vlogi enega od glavnih favoritov za skupno zmago.
FOTO: Profimedia

Prvi favorit je brez dvoma slovenski as Domen Prevc, ki je to zimo devetkrat stal na stopničkah, zmagal na petih tekmah zaporedoma - po dve zmagi ima v Wisli in Klingenthalu ter eno v Engelbergu -, šesto zaporedno pa mu je preprečil veter in tudi japonski tekmec Ryoyu Kobayashi.

Trikratni dobitnik zlatega orla (2019, 2022, 2024) je pred prvim vrhuncem spet prišel v vrhunsko formo in bo bržčas glavni tekmec 26-letnega Slovenca. Kot je Japonec dejal po zmagi v Engelbergu, po dobrih nastopih že čuti pozitivno vznemirjenje pred prvim večjim izzivom olimpijske zime.

Trener slovenskih smučarskih skakalcev Robert Hrgota ima v teh dneh sladke skrbi.
Trener slovenskih smučarskih skakalcev Robert Hrgota ima v teh dneh sladke skrbi.
FOTO: Damjan Žibert

Prevc pa je pred zadnjo generalko dejal, da čuti težo pritiska rumene majice, vendar je nato tudi pod Senčno goro nadaljeval dobre nastope in s prvim ter drugim mestom povečal prednost pred zasledovalci. V težkih vetrovnih razmerah je na maratonski tekmi pokazal, da zna ostati miren in osredotočen na svoj nastop.

"Težko bi opisal, kako zelo zadovoljen sem zadnje tedne. Vse skupaj se je sestavilo v pravem trenutku. A moram priznati, da je najtežji del obdržati pravo miselnost, da lahko nastopam na tej ravni. Vsak dan je nov izziv in ničesar ne smem jemati kot samoumevno. Zdaj imam nekaj prostih dni, nato pa je pogled lovca že usmerjen proti turneji štirih skakalnic," je po zadnjem preizkusu o lepi popotnici za turnejo dejal Prevc, ki bo lahko mirno preživel božične praznike.

Japonec Rjoju Kobajaši je v tem trenutku edini, ki se lahko enakovredno kosa z Domnom Prevcem.
Japonec Rjoju Kobajaši je v tem trenutku edini, ki se lahko enakovredno kosa z Domnom Prevcem.
FOTO: Profimedia

Dvakrat je to zimo zmagal tudi Anže Lanišek, skupno pa je 29-letnik štirikrat stal na stopničkah in je v seštevku svetovnega pokala tretji za Prevcem in Kobayashijem. Domžalčanu se generalka v Engelbergu ni posrečila, vendar upa, da bo na zadnjih treningih spet našel pravi recept za dobre skoke.

Slovenski šampion Prevc ima po dobri tretjini sezone v svetovnem pokalu debelih 199 točk prednosti pred Kobayashijem, Lanišek pa za reprezentančnim kolegom zaostaja za 344 točk. V širši krog favoritov poleg najboljših treh skakalcev sezone sodijo tudi dva Nemca, Philipp Raimund in Felix Hoffmann, ki sta na zadnjih tekmah v vrhunski formi, ter Japonec Ren Nikaido.

Poleg omenjenih dveh Slovencev je dobro formo ob nihanjih to zimo pokazal tudi Timi Zajc, ki je pred začetkom zime prav lov na zlatega orla izpostavil kot glavni osebni cilj sezone. Med dobitnike točk skače tudi Rok Oblak, kot peti pa si je mesto v ekipi za turnejo izboril Žak Mogel, ki bo dobil priložnost prvič v olimpijski zimi.

smučarski skoki novoletna turneja domen prevc nika prevc zlati orel

