Domen Prevc in Timi Zajc peta na premierni super ekipni tekmi

Na premierni super ekipni tekmi sta Slovenijo v konkurenci 13 reprezentanc zastopala Domen Prevc in Timi Zajc. Prevc je v prvi seriji skočil 122.5 metrov, kar je bilo dovolj za drugo mesto za Avstrijo, za katero je Daniel Tschofenig skočil 127 metrov. Zajc je pristal pri 117.5 metrih, Slovenija pa je po prvi seriji zasedala 6. mesto z 246,2 točkami. Vodila je Avstrija, Stefan Kraft je postavil daljavo serije s 130.5 metri, z 279,2 točkami pred Poljsko, ki je zbrala 268,1 točk in Japonsko z 261,9 točkami, četrta je bila Nemčija z 261,7 točkami, peta pa Norveška z 248,6 točkami.



V drugi seriji je Prevc skočil 121.5 metrov, s 374,9 točkami pa sta naša prehitela Mariusa Lindvika in Halvorja Egnerja Graneruda, na 5. mestu pa sta zaostajala za Poljsko, Avstrijo, Japonsko in Nemčijo. Zajc je v drugi seriji skočil bolje, 122.5 metrov, s 503,0 točkami pa sta naša tekmovalca po prvi seriji zasedala 5. mesto, 2,9 točki pred Norvežanoma. Vodila je Poljska s Piotrom Zylo in Dawidom Kubackim s 532,0 točkami pred Nemčijo s 520,8 točkami, Japonsko s 516,2 točkami in Avstrijo s 513,5 točkami.



V tretji, finalni seriji, je Prevcu uspel super skok, dolg 128 metrov, s 637,9 točkami pa se je Slovenija prebila že na četrto mesto pred Japonsko, ki je imela 633,6 točk, šesta Norveška 606,5 točk. Zanesljivo sta vodila Poljaka s 665,0 točkami pred Karlom Geigerjem in Andreasom Wellingerjem, ki sta imela 649,9 točk, tretja Avstrija je imela 646,2 točk. Zajc je dan zaključil s 122 metri, to pa je s 760,5 točkami pomenilo končno 5. mesto za Slovenijo na premierni super ekipni tekmi v zgodovini svetovnega pokala. Poljaka sta pred več tisoč poljskimi navijači zmagala zelo zanesljivo z 800,8 točkami, Avstrijca sta zbrala 787,6 točk, Naoki Nakamura in Rjoju Kobajaši za Japonsko 776,7 točk, četrta Nemčija je imela 774,2 točk. "Zanimiva tekma za mano. Nekaj novega za vse. Jaz sem užival in delal dobre skoke, tako da grem lahko z lepo popotnico v posteljo in v naslednji dan," je po petem mestu za spletno stran SZS dejal Domen Prevc. "Prva ekipna tekma v parih je za nami. Moram reči, da je bila tekma res zanimiva. Bili smo v igri za stopničke do zadnjega skoka. Žal se ni izšlo, na koncu peto mesto. Fanta sta odskakala zelo dobro, ena napaka nas je oddaljila. Jutri je nov dan in nadaljujemo z dobro formo," je dodal prvi trener Robert Hrgota.