Zimski športi

Domen Prevc je svetovni prvak v poletih!

Oberstdorf, 24. 01. 2026 18.05

Avtor:
S.V.
Domen Prevc

Najboljši smučarski skakalec to zimo Domen Prevc v Oberstdorfu je osvojil prvi posamičen naslov svetovnega prvaka v poletih. Svetovni rekorder in lanski dobitnik malega globusa si je po štirih serijah tekmovanja na vrhu nabral ogromnih 59,5 točke naskoka pred zasledovalci.

Domen Prevc je v petek v prvi seriji zasedel drugo mesto, v drugi pa je stvari postavil na svoje mesto in se s 14 točkami zavihtel na vrh.

V soboto je že v poskusni seriji nakazal odlično formo, ko je zanesljivo opravil s konkurenco. To je prenesel tudi v tretjo serijo, ko nanj ni vplivala niti odločitev žirije, da ga postavi na štiri mesta nižje zaletišče. Kljub temu je poletel 232 m in postavil daleč najboljšo daljavo tretje serije, svojo prednost pa je povišal na ogromnih 48,5 točke.

V zadnji seriji je zanesljivo opravil svoje delo in s poletom dolgim 222,5 m potrdil suvereno zmago. 26-letnik je postal tretji slovenski smučarski skakalec, s posamičnim naslovom v poletih po Robertu Kranjcu leta 2012 v Vikersundu in starejšem bratu Petru Prevcu leta 2016 na Kulmu.



Norvežan Marius Lindvik, ki je imel po prvi seriji malenkostno prednost pred Prevcem, je v drugi seriji zdrsnil na tretje mesto z zaostankom 21,9 točke. V tretji seriji je skočil 221 m in ostal tretji, nato pa s poletom dolgim 231 m skočil na drugo mesto in prehitel Japonca Rena Nikaida. Slednji je v prvi seriji z 230,5 metra postavil nov osebni rekord, v tretji seriji je skočil 221,5 m, v zadnji pa 220 m.

Anže Lanišek je v drugi seriji odlično nastopil in na račun tega napredoval za sedem mest. V tretji seriji je nekoliko pokvaril vtis s poletom dolgim 199,5 m, s čimer je izgubil dve mesti, zato je v finalu napadal s sedmega mesta. V zadnjem poletu je pristal pri 212,5 m in na koncu zasedel osmo mesto.

Timi Zajc, ki ima z zadnjih dveh SP že posamični srebrno (2022) in bronasto (2024) kolajno, je zasedel šele 20. mesto. V tretji seriji je pristal pri 186,5 m, v četrti pa pri 205 m. Že po prvi seriji je od četverice Slovencev nastope končal Žak Mogel na 36. mestu.

V nedeljo za konec SP sledi še moštvena preizkušnja, na kateri bodo Slovenci lovili hat-trick po naslovih v Vikersundu 2022 in na Kulmu 2024. Prevcu, Lanišku in Zajcu se bo pridružil še Rok Oblak.

smučarski skoki domen prevc sp poleti

KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
juventina10
24. 01. 2026 18.57
zlati orel-pod streho✅️,zlata sp-✅️
Odgovori
+4
4 0
deltex
24. 01. 2026 18.47
Meni je to tako fascinantno, da so v eni družini prav vsi otroci vrhunski športniki. Da uživajo v skokih, povrhu pa so skromni in ne krivijo nikogar, ko se kdaj zalomi.
Odgovori
+2
2 0
Banion
24. 01. 2026 18.47
gospod profesor le tako naprej
Odgovori
+3
3 0
emt8000
24. 01. 2026 18.46
Bravo Domen!!!!
Odgovori
+3
3 0
DK48
24. 01. 2026 18.46
Čestitke.
Odgovori
+1
1 0
Srebrni breg
24. 01. 2026 18.41
Globok poklon družini Prevc in hvala za čudovite trenutke v smučarskih skokih in poletih.
Odgovori
+6
6 0
borjac
24. 01. 2026 18.38
Bravoooo Domen Prevc , SVETOVNI PRVAK V POLETIH , ponesel je ime Slovenije visoko čez oblake.
Odgovori
+6
6 0
juventina10
24. 01. 2026 18.57
ja,naš domen letos leti,orel v poletih.
Odgovori
+2
2 0
a res1
24. 01. 2026 18.30
Čestitke Prevcem. Nevem pa če ste slišali, da nemška TV ne dovoli našim RTV prenosa podelitve medalij? Ali je RTV nesposoben ali so pa nemci takšni. Novinarji, kost za glodanje.
Odgovori
+1
5 4
deltex
24. 01. 2026 18.44
Popravek: prenosa ne bo na voljo za nikogar, ne samo za RTV, ker pač ne bodo šli v živo. Bodo pa na voljo posnetki. Tako da nobene kosti za glodanje.
Odgovori
+5
5 0
Banion
24. 01. 2026 18.47
če bi bil nemc prvi bi bil tudi prenos , tako je to pri germanih
Odgovori
+0
1 1
Ursica
24. 01. 2026 18.25
bravo druzina Prevc👍👍
Odgovori
+10
10 0
hopcefizelj
24. 01. 2026 18.24
Bravo👑
Odgovori
+7
7 0
Komentator aligator
24. 01. 2026 18.23
Bogi Hoerli
Odgovori
+4
6 2
Fair
24. 01. 2026 18.23
Globok priklon Niki in Domnu Prevc.
Odgovori
+13
13 0
Pfolca
24. 01. 2026 18.20
Polet čez zeleno črto, 2sekundi, metri nimajo smisla
Odgovori
-6
1 7
Zrcalo
24. 01. 2026 18.17
Domen Prevc, gospod profesor smučarskih skokov in poletov! 💪💪💪💪🏆🏆🏆🏆🏆
Odgovori
+11
11 0
proofreader
24. 01. 2026 18.17
Letalska družba Prevc air.
Odgovori
+14
14 0
Ejga-Tega
24. 01. 2026 18.16
Dominator 👍
Odgovori
+9
9 0
Nidani
24. 01. 2026 18.16
Sedaj se vsa konkurenca trese, da mana Prevc ne bi slučajno spet zanosila!
Odgovori
+5
8 3
borjac
24. 01. 2026 18.36
Bun..ko Nidani , pa veš koliko let ima mama teh treh fantov in dveh deklet , kaj se je spustila megla , nespodoben komentar.
Odgovori
-1
2 3
Nidani
24. 01. 2026 19.16
Si že slišal za humor? No, ni ti treba odgovorit...🙄
Odgovori
+1
1 0
Jezna lepookica
24. 01. 2026 18.15
Bravoooo!!!
Odgovori
+12
12 0
Potouceni kramoh
24. 01. 2026 18.15
Braaaaavooo Prevci.
Odgovori
+9
10 1
bibaleze
