Domen Prevc je svetovni prvak v poletih!

V zadnji seriji je zanesljivo opravil svoje delo in s poletom dolgim 222,5 m potrdil suvereno zmago. 26-letnik je postal tretji slovenski smučarski skakalec, s posamičnim naslovom v poletih po Robertu Kranjcu leta 2012 v Vikersundu in starejšem bratu Petru Prevcu leta 2016 na Kulmu.

V soboto je že v poskusni seriji nakazal odlično formo, ko je zanesljivo opravil s konkurenco. To je prenesel tudi v tretjo serijo, ko nanj ni vplivala niti odločitev žirije, da ga postavi na štiri mesta nižje zaletišče. Kljub temu je poletel 232 m in postavil daleč najboljšo daljavo tretje serije, svojo prednost pa je povišal na ogromnih 48,5 točke.

Domen Prevc je v petek v prvi seriji zasedel drugo mesto, v drugi pa je stvari postavil na svoje mesto in se s 14 točkami zavihtel na vrh.

Norvežan Marius Lindvik, ki je imel po prvi seriji malenkostno prednost pred Prevcem, je v drugi seriji zdrsnil na tretje mesto z zaostankom 21,9 točke. V tretji seriji je skočil 221 m in ostal tretji, nato pa s poletom dolgim 231 m skočil na drugo mesto in prehitel Japonca Rena Nikaida. Slednji je v prvi seriji z 230,5 metra postavil nov osebni rekord, v tretji seriji je skočil 221,5 m, v zadnji pa 220 m.

Anže Lanišek je v drugi seriji odlično nastopil in na račun tega napredoval za sedem mest. V tretji seriji je nekoliko pokvaril vtis s poletom dolgim 199,5 m, s čimer je izgubil dve mesti, zato je v finalu napadal s sedmega mesta. V zadnjem poletu je pristal pri 212,5 m in na koncu zasedel osmo mesto.

Timi Zajc, ki ima z zadnjih dveh SP že posamični srebrno (2022) in bronasto (2024) kolajno, je zasedel šele 20. mesto. V tretji seriji je pristal pri 186,5 m, v četrti pa pri 205 m. Že po prvi seriji je od četverice Slovencev nastope končal Žak Mogel na 36. mestu.

V nedeljo za konec SP sledi še moštvena preizkušnja, na kateri bodo Slovenci lovili hat-trick po naslovih v Vikersundu 2022 in na Kulmu 2024. Prevcu, Lanišku in Zajcu se bo pridružil še Rok Oblak.