Prevc drugi za Tschofenigom v Lahtiju

Dan po naporni petkovi tekmi, ko je Domen Prevc najprej preskočil vse tekmece za potrditev velikega globusa, žirija pa ga je nato diskvalificirala zaradi centimeter predolgih smuči glede na telesno težo, se slovenskemu asu kvalifikacijski nastop ni izšel po željah. Že v prvi seriji tekme pa je pokazal drugačen obraz in napovedal boj za novo zmago. V finalu bosta ob Prevcu nastopila še dva Slovenca. lanski zmagovalec Lahtija Anže Lanišek je po prvi seriji 11., Rok Oblak pa 20.
Brez finala je ostal Žak Mogel na 39. mestu, že v kvalifikacijah pa je obstal Timi Zajc, ki je iztržil le 56. mesto. V nedeljo na tem finskem prizorišču sledi še superekipna tekma parov.
Čeprav je po petkovi tekmi, na kateri je v le 363 dnevih osvojil tudi grand slam vseh petih velikih naslovov v smučarskih skokih, povedal, da je končno pregriznil urok skakalnice v Lahtiju, danes v kvalifikacijah tega še ni pokazal.
Najboljši Slovenec je bil z 11. mestom Anže Lanišek, Rok Oblak je pristal mesto za Prevcem na 19. mestu, Žak Mogel pa je bil 40.
Med Slovenci je v kvalifikacijah spodletelo Timiju Zajcu, ki je tekmo že končal na 56. mestu.
