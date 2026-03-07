Naslovnica
Zimski športi

Prevc drugi za Tschofenigom v Lahtiju

Lahti, 07. 03. 2026 16.51

Avtor:
M.J.
Domen Prevc

Novopečeni skupni zmagovalec sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih Domen Prevc je uspešno nastopil v prvi seriji druge tekme v Lahtiju. Prevc bo svojo 14. zmago v sezoni napadal z drugega mesta. Za vodilnim, Japoncem Ryoyujem Kobayashijem, ima 26-letni Slovenec 1,1 točke zaostanka. Za najboljšo dvojico je tretji lanski skupni zmagovalec sezone, Avstrijec Daniel Tschofenig, ki za najboljšim zaostaja za natanko dve točki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dan po naporni petkovi tekmi, ko je Domen Prevc najprej preskočil vse tekmece za potrditev velikega globusa, žirija pa ga je nato diskvalificirala zaradi centimeter predolgih smuči glede na telesno težo, se slovenskemu asu kvalifikacijski nastop ni izšel po željah. Že v prvi seriji tekme pa je pokazal drugačen obraz in napovedal boj za novo zmago. V finalu bosta ob Prevcu nastopila še dva Slovenca. lanski zmagovalec Lahtija Anže Lanišek je po prvi seriji 11., Rok Oblak pa 20.

Brez finala je ostal Žak Mogel na 39. mestu, že v kvalifikacijah pa je obstal Timi Zajc, ki je iztržil le 56. mesto. V nedeljo na tem finskem prizorišču sledi še superekipna tekma parov.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

Čeprav je po petkovi tekmi, na kateri je v le 363 dnevih osvojil tudi grand slam vseh petih velikih naslovov v smučarskih skokih, povedal, da je končno pregriznil urok skakalnice v Lahtiju, danes v kvalifikacijah tega še ni pokazal.

Preberi še 'Bil sem sto gramov pod potrebno telesno težo za svojo dolžino smuči'

Najboljši Slovenec je bil z 11. mestom Anže Lanišek, Rok Oblak je pristal mesto za Prevcem na 19. mestu, Žak Mogel pa je bil 40.

Med Slovenci je v kvalifikacijah spodletelo Timiju Zajcu, ki je tekmo že končal na 56. mestu.

'Danes si imam veliko manj za očitati, kot na kateri drugi tekmi'

oježeš
07. 03. 2026 18.08
Verjamem, da mu bo danes uspelo zmagati. Ima pa kar hudo konkurenco, ampak, ali je ni že vedno imel?
deratizacija
07. 03. 2026 17.48
K so mu skrajšali smuči za 1 cm!
štajerc65
07. 03. 2026 18.06
ne, 2dcl vode je spil. Gremo Domen na zmago.
Gutenberg
07. 03. 2026 18.06
Dali so mu vode pit.
