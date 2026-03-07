Prevc drugi za Tschofenigom v Lahtiju

Dan po naporni petkovi tekmi, ko je Domen Prevc najprej preskočil vse tekmece za potrditev velikega globusa, žirija pa ga je nato diskvalificirala zaradi centimeter predolgih smuči glede na telesno težo, se slovenskemu asu kvalifikacijski nastop ni izšel po željah. Že v prvi seriji tekme pa je pokazal drugačen obraz in napovedal boj za novo zmago. V finalu bosta ob Prevcu nastopila še dva Slovenca. lanski zmagovalec Lahtija Anže Lanišek je po prvi seriji 11., Rok Oblak pa 20.

Brez finala je ostal Žak Mogel na 39. mestu, že v kvalifikacijah pa je obstal Timi Zajc, ki je iztržil le 56. mesto. V nedeljo na tem finskem prizorišču sledi še superekipna tekma parov.