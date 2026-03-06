Domen Prevc lahko danes potrdi osvojitev velikega kristalnega globusa

Skakalci bodo na vrsti ob 14.30, ko bo v Lahtiju na sporedu odpadla tekma iz Ruke z le eno serijo. Domen Prevc ima priložnost za svoj prvi globus, s katerim bi prišel tudi do redkega grand slama v smučarskih skokih.

"Domenator" je namreč svetovni prvak v smučarskih skokih in poletih, prejšnji mesec je osvojil olimpijsko zlato na veliki skakalnici in januarja zlatega orla. Doslej je le Fincu Mattiju Nykänenu v 80. letih prejšnjega stoletja uspelo osvojiti vse te lovorike. A Slovencu bi to uspelo v le dobrem letu dni.