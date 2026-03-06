Naslovnica
Zimski športi

Domen Prevc lahko danes potrdi osvojitev velikega kristalnega globusa

Lahti, 06. 03. 2026 13.25 pred 25 minutami 1 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
Domen Prevc

Nika Prevc je v četrtek s 15. zmago v sezoni v Lahtiju že šest tekem pred koncem sezone slavila skupno zmago svetovnega pokala. Danes se ji lahko med dobitniki kristalnega globusa pridruži brat Domen Prevc in osvoji svojo prvo skupno krono v karieri.

Skakalci bodo na vrsti ob 14.30, ko bo v Lahtiju na sporedu odpadla tekma iz Ruke z le eno serijo. Domen Prevc ima priložnost za svoj prvi globus, s katerim bi prišel tudi do redkega grand slama v smučarskih skokih.

"Domenator" je namreč svetovni prvak v smučarskih skokih in poletih, prejšnji mesec je osvojil olimpijsko zlato na veliki skakalnici in januarja zlatega orla. Doslej je le Fincu Mattiju Nykänenu v 80. letih prejšnjega stoletja uspelo osvojiti vse te lovorike. A Slovencu bi to uspelo v le dobrem letu dni.

Preberi še Nika Prevc z novo zmago do velikega kristalnega globusa

Razlika med Domnom in Rjojujem Kobajašijem osem tekem pred koncem znaša 761 točk. Japonec za ohranitev upov potrebuje najmanj drugo mesto, ob tem pa mora biti Prevc 14. ali slabši. V primeru zmage Kobajašija bi moral biti Prevc sedmi, da bi se odločitev preselila na sobotno posamično tekmo.

Domen Prevc pa lovi še nekaj rekordov. Danes lahko postane sploh prvi skakalec v zgodovini s sedmimi zaporednimi zmagami. To bi bila zanj 14. zmaga, s čimer bi napovedal tudi lov na rekordno številko 15 zmag v eni sezoni, kot jih je v šampionski zimi 2015/16 osvojil njegov brat Peter.

domen prevc smučarski skoki lahti veliki kristalni globus

