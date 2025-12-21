Domen Prevc 'lovi' zgodovino

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Domen Prevc se zdi ta hip (skorajda) nepremagljiv. FOTO: Profimedia

Vodilni skakalec svetovnega pokala v olimpijski zimi Domen Prevc ima pri 26 letih priložnost izenačiti rekord vseh časov. Po šestkrat v nizu so doslej slavili le Janne Ahonen (2004/05), Matti Hautamaeki (2004/05), Thomas Morgenstern (2007/08), Gregor Schlierenzauer (2008/09) in Rjoju Kobajaši (2018/19).

V vetrovnem Engelbergu je v soboto Domen Prevc našel pot do 14. zmage v karieri, potem ko je skočil 138.5 in 142 metrov, zbral pa je 330,2 točk. Na 3,8 točk zaostanka se mu je najbolj približal Nemec Felix Hoffmann s 138 in 141 metri, tretji je bil Japonec Ren Nikaido s 141.5 in 129.5 metri ter že 12,1 točkami zaostanka.

Deveti je bil Anže Lanišek s 134 in 131 metri ter 301,4 točkami, enajsti pa Timi Zajc s 122.5 in 134 metri ter 298,0 točkami, dobil je slabih 60 točk dodatka zaradi vetra v hrbet.

