Zimski športi

Domen Prevc 'lovi' zgodovino

Engelberg, 21. 12. 2025 08.32

Avtor:
M.J.
Domen Prevc

Domen Prevc je po svoji 14. posamični zmagi v Engelbergu postal prvi slovenski smučarski skakalec, ki je v svetovnem pokalu nanizal pet zaporednih zmag. Slovenec ima priložnost izenačiti absolutni rekord vseh časov.

Domen Prevc se zdi ta hip (skorajda) nepremagljiv.
Vodilni skakalec svetovnega pokala v olimpijski zimi Domen Prevc ima pri 26 letih priložnost izenačiti rekord vseh časov. Po šestkrat v nizu so doslej slavili le Janne Ahonen (2004/05), Matti Hautamaeki (2004/05), Thomas Morgenstern (2007/08), Gregor Schlierenzauer (2008/09) in Rjoju Kobajaši (2018/19).

V vetrovnem Engelbergu je v soboto Domen Prevc našel pot do 14. zmage v karieri, potem ko je skočil 138.5 in 142 metrov, zbral pa je 330,2 točk. Na 3,8 točk zaostanka se mu je najbolj približal Nemec Felix Hoffmann s 138 in 141 metri, tretji je bil Japonec Ren Nikaido s 141.5 in 129.5 metri ter že 12,1 točkami zaostanka. 

Deveti je bil Anže Lanišek s 134 in 131 metri ter 301,4 točkami, enajsti pa Timi Zajc s 122.5 in 134 metri ter 298,0 točkami, dobil je slabih 60 točk dodatka zaradi vetra v hrbet.

Prevc je s peto zmago še povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala; zdaj ima že 219 točk prednosti pred Kobajašijem na drugem mestu, tretji je Lanišek, ki zaostaja za 282 točk. V pokalu narodov je najboljša Avstrija s 1741 točkami, sledita ji Slovenija (1616 točk) in Japonska (1466).

smučarski skoki domen prevc

