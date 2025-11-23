Domen Prevc moral priznati premoč le Kobajašiju

Slovenski ekipni uspeh sta dopolnila Anže Lanišek s šestim (138,5 m, 135 m) in Timi Zajc s 13. mestom (134,5 m, 123 m).

Domen Prevc je v prvi seriji skočil 140 metrov, kar je bilo dovolj za vodstvo in obenem izjemno izhodišče pred nadaljevanjem tekme v Lillehammerju. Bolj ali manj je bilo jasno, da bodo glavni konkurenti za zmago Japonec Rjoju Kobajaši, Nemca Felix Hoffmann in Philipp Raimund ter Avstrijca Stefan Kraft in Jan Hoerl.