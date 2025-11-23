Domen Prevc moral priznati premoč le Kobajašiju

Slovenski ekipni uspeh sta dopolnila Anže Lanišek s šestim (138,5 m, 135 m) in Timi Zajc s 13. mestom (134,5 m, 123 m).
Domen Prevc je v prvi seriji skočil 140 metrov, kar je bilo dovolj za vodstvo in obenem izjemno izhodišče pred nadaljevanjem tekme v Lillehammerju. Bolj ali manj je bilo jasno, da bodo glavni konkurenti za zmago Japonec Rjoju Kobajaši, Nemca Felix Hoffmann in Philipp Raimund ter Avstrijca Stefan Kraft in Jan Hoerl.
Lanišek je v drugo izgubil eno mesto, Zajc pa je prav tako nekoliko pokvaril uvrstitev iz prve serije, ko je bil deseti. Domen Prevc je po uvodnih dveh tekmah nove sezone svetovnega pokala na visokem 3. mestu.
