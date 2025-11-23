Svetli način
Zimski športi

Domen Prevc moral priznati premoč le Kobajašiju

Lillehammer, 23. 11. 2025 16.50 | Posodobljeno pred 18 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V.
Komentarji
7

Domen Prevc je na drugi posamični tekmi nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Lillehammerju osvojil odlično drugo mesto. Potem ko je slovenski reprezentant vodil po prvi seriji, je v finalu pri doskoku storil manjšo napako, kar ga je stalo končne zmage. Te se je razveselil Japonec Rjoju Kobajaši, tretje mesto pa je pripadlo Nemcu Felixu Hoffmannu.

Slovenski ekipni uspeh sta dopolnila Anže Lanišek s šestim (138,5 m, 135 m) in Timi Zajc s 13. mestom (134,5 m, 123 m). 

Domen Prevc je v prvi seriji skočil 140 metrov, kar je bilo dovolj za vodstvo in obenem izjemno izhodišče pred nadaljevanjem tekme v Lillehammerju. Bolj ali manj je bilo jasno, da bodo glavni konkurenti za zmago Japonec Rjoju Kobajaši, Nemca Felix Hoffmann in Philipp Raimund ter Avstrijca Stefan Kraft in Jan Hoerl.

Domen Prevc je vodil po prvi seriji, a je zaradi napake pri doskoku v finalu moral priznati premoč Japoncu Rjoju Kobajašiju. FOTO: Profimedia
Domen Prevc je vodil po prvi seriji, a je zaradi napake pri doskoku v finalu moral priznati premoč Japoncu Rjoju Kobajašiju. FOTO: Profimedia

Lanišek je v drugo izgubil eno mesto, Zajc pa je prav tako nekoliko pokvaril uvrstitev iz prve serije, ko je bil deseti. Domen Prevc je po uvodnih dveh tekmah nove sezone svetovnega pokala na visokem 3. mestu.

domen prevc posamična tekma lillehammer smučarski skoki svetovni pokal
Naslednji članek

Mikaela Shiffrin zlahka še do druge slalomske zmage v sezoni

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mahar123
23. 11. 2025 18.09
zdaj je poleg žabe še on začel gladit inoterm..drugače pa super
ODGOVORI
0 0
setisfekšn
23. 11. 2025 18.09
+1
Ma odličen je Domen!!!! Ne bodite z mnenjem da mora biti vedno prvi!!nikoli nimate dosti!!!
ODGOVORI
1 0
korcula1
23. 11. 2025 17.56
+0
Spet sodniki,malo v 1. seriji ,malo v drugi,
ODGOVORI
1 1
ivan z Doba
23. 11. 2025 17.45
+4
Bravo!
ODGOVORI
4 0
Pompozni
23. 11. 2025 17.45
+2
Sedaj pa primerjajte novinarji druge tekme včasih, ko so naši bili drugi po prvi seriji..
ODGOVORI
2 0
Pompozni
23. 11. 2025 17.43
+1
Čudno da ni 16.
ODGOVORI
2 1
Pompozni
23. 11. 2025 17.43
+1
17.5 hehehe
ODGOVORI
2 1
