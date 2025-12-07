Prevc zaradi slabih sodniških ocen četrti, najboljši po prvi seriji Kobayashi

Po prvi seriji v Wisli imamo Slovenci dva skakalca med prvih deset. Domen Prevc je s 137 metri skočil najdlje, a je zaradi slabega doskoka za slabih pet točk zaostal za vrhom in se uvrstil na četrto mesto. Anže Lanišek je s 123,5 metra dosegel 10. mesto in je na repu prve deseterice za 11 točk oddaljen od vrha. Po prvi seriji je vodilni Ryoyu Kobayashi s 142,5 točke.