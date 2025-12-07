Svetli način
Prevc zaradi slabih sodniških ocen četrti, najboljši po prvi seriji Kobayashi

Wisla, 07. 12. 2025 14.12 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , L.M.
Po prvi seriji v Wisli imamo Slovenci dva skakalca med prvih deset. Domen Prevc je s 137 metri skočil najdlje, a je zaradi slabega doskoka za slabih pet točk zaostal za vrhom in se uvrstil na četrto mesto. Anže Lanišek je s 123,5 metra dosegel 10. mesto in je na repu prve deseterice za 11 točk oddaljen od vrha. Po prvi seriji je vodilni Ryoyu Kobayashi s 142,5 točke.

Domen Prevc je izkoristil nekoliko boljše razmere in skočil 137 m, s čimer je bil 6,5 m daljši od Ryoyuja Kobayashija. Toda slabe sodniške ocene in odbitek zaradi vetra so sobotnega zmagovalca stale vodstva po prvi seriji. Vseeno zaostanek ni prevelik, saj ga do vodilnega loči 4,8 točke.

Anže Lanišek
Anže Lanišek FOTO: Profimedia

V finalu je od Slovencev le še vodilni v skupnem seštevku Anže Lanišek (131,4), ki je v malce slabših razmerah skočil 123,5 m in je po prvi seriji deseti. Timi Zajc (118,7) je v prvi seriji skočil slabše in ostal brez finala trideseterice na nehvaležnem 31. mestu. Že pred tem sta v popoldanskih kvalifikacijah izpadla Rok Oblak in Žiga Jančar, ki sta zabeležila 53. oziroma 55. izid.

domen prevc smučarski skoki Anže Lanišek Wisla
