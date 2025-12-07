Prevc zaradi slabih sodniških ocen četrti, najboljši po prvi seriji Kobayashi

Domen Prevc je izkoristil nekoliko boljše razmere in skočil 137 m, s čimer je bil 6,5 m daljši od Ryoyuja Kobayashija. Toda slabe sodniške ocene in odbitek zaradi vetra so sobotnega zmagovalca stale vodstva po prvi seriji. Vseeno zaostanek ni prevelik, saj ga do vodilnega loči 4,8 točke.
V finalu je od Slovencev le še vodilni v skupnem seštevku Anže Lanišek (131,4), ki je v malce slabših razmerah skočil 123,5 m in je po prvi seriji deseti. Timi Zajc (118,7) je v prvi seriji skočil slabše in ostal brez finala trideseterice na nehvaležnem 31. mestu. Že pred tem sta v popoldanskih kvalifikacijah izpadla Rok Oblak in Žiga Jančar, ki sta zabeležila 53. oziroma 55. izid.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.