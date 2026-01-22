Domen Prevc najboljši v kvalifikacijah, vsi Slovenci na tekmo

Najbližjega zasledovalca, Avstrijca Stefana Embacherja (227 m) je premagal za 12,7 točke, tretje mesto je zasedel še en Avstrijec Jan Hörl (215,5 m/-20,9 točke).

"Zadnji skok v Saporu je bil opozorilo, da gre lahko tudi kaj narobe in da ni samoumevno, da bom vedno najboljši. Tudi tu nisem še pokazal najboljšega skoka, že na treningu ni bilo najbolje, tudi v tem skoku sem imel še rezerve. Razmere so bile sicer kar dobre, a te vedno lahko kaj preseneti. Z Embacherjem je lepo videti, da na vrh prihajajo tudi mlajši," je po zmagi v kvalifikacijah za prireditelje dejal Prevc, z 242,5 metra tudi rekorder letalnice v Oberstdorfu.

Preostali Slovenci niso blesteli, a so se vsi trije uvrstili na tekmo, ki bo potekala v petek in soboto. Anže Lanišek se je s poletom, dolgim 216,5 metra, uvrstil na 11. mesto, Timi Zajc je bil 27. (196,5), Žak Mogel, ki je bil na treningih za malenkost boljši od Roka Oblaka in je zato dobil priložnost pred njim, pa 35. (164 m).

Na tekmo se je uvrstilo 40 tekmovalcev.