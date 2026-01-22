Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Domen Prevc najboljši v kvalifikacijah, vsi Slovenci na tekmo

Oberstdorf, 22. 01. 2026 18.40 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Domen Prevc

V Oberstdorfu se je začelo svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Za Slovenijo uspešno, Domen Prevc je bil najprej najboljši na dveh treningih, nato je zanesljivo dobil še kvalifikacije. S treh zaletnih mest nižje kot preostali je poletel do 228,5 metra in bil najdaljši.

Najbližjega zasledovalca, Avstrijca Stefana Embacherja (227 m) je premagal za 12,7 točke, tretje mesto je zasedel še en Avstrijec Jan Hörl (215,5 m/-20,9 točke).

"Zadnji skok v Saporu je bil opozorilo, da gre lahko tudi kaj narobe in da ni samoumevno, da bom vedno najboljši. Tudi tu nisem še pokazal najboljšega skoka, že na treningu ni bilo najbolje, tudi v tem skoku sem imel še rezerve. Razmere so bile sicer kar dobre, a te vedno lahko kaj preseneti. Z Embacherjem je lepo videti, da na vrh prihajajo tudi mlajši," je po zmagi v kvalifikacijah za prireditelje dejal Prevc, z 242,5 metra tudi rekorder letalnice v Oberstdorfu.

Preostali Slovenci niso blesteli, a so se vsi trije uvrstili na tekmo, ki bo potekala v petek in soboto. Anže Lanišek se je s poletom, dolgim 216,5 metra, uvrstil na 11. mesto, Timi Zajc je bil 27. (196,5), Žak Mogel, ki je bil na treningih za malenkost boljši od Roka Oblaka in je zato dobil priložnost pred njim, pa 35. (164 m).

Na tekmo se je uvrstilo 40 tekmovalcev.

smučarski skoki

Zajc: Želim si kolajno, a rdeč karton mi je pustil posledice

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pfolca
22. 01. 2026 18.55
💪🏼💪🏼💪🏼
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
9-letnik povzročil manjšo eksplozijo
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Macronovo krvavo oko sprožilo vprašanja: strokovnjak pojasnil, kaj se dogaja
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
cekin
Portal
Minimalna plača se vse bolj približuje povprečni plači
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
moskisvet
Portal
Poročil se je s študentko
Vroča nosečnica jemlje dih
Vroča nosečnica jemlje dih
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
dominvrt
Portal
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
okusno
Portal
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469