Domen Prevc ob povratku tik pod stopničkami, zmaga na Japonsko

Ryoyu Kobayashi je prišel do svoje prve zmage v svetovnem pokalu, s katero je prevzel tudi skupno vodstvo, obenem pa preprečil dvojno poljsko slavje, saj sta se za njim zvrstila najboljši skakalec minule zime Kamil Stoch in Piotr Žyla . Zmagovalec uvodne tekme v Wisli ter najboljši skakalec poletne sezone Rus Jevgenij Klimov je tokrat končal brez točk na 31. mestu. Med Slovenci je zablestel Domen Prevc , ki je uvod v sezono v Wisli zaradi slabe forme izpustil, zdaj pa je dobil priložnost v Kuusamu, kjer je pred dvema letoma zmagal. Dobro razpoložen je bil že na edinem treningu, na tekmi pa mu je s 146 metri, telemarka mu ni uspelo narediti, le malo zmanjkalo do rekorda naprave (147,5 m). Zgolj za 1,4 točke je zgrešil svojo deveto uvrstitev na zmagovalni oder. "Zelo sem zadovoljen, da sem naredil boljši skok kot na treningu, in upam, da bom tako stopnjeval naprej. Malce mi je žal, ker nisem naredil telemarka, a treba je iti počasi, korak za korakom in s tem odličnim četrtim mestom moramo biti zadovoljni. Skandinavija je meni zelo všeč, tukaj v mrazu in snegu zelo uživam, čeprav ga letos ni ravno toliko kot ponavadi," je po dobrem nastopu povedal 19-letnik, ki pravi, da še ima rezerve. "Seveda rezerve so, ker skok še ni bil takšen, kot bi si ga res želel, kot bi si ga res predstavljal. Mislim, da imamo zelo dobre materiale, ki nam dobro služijo in tu si pohvalo zagotovo zaslužijo vsi, na čelu s serviserjem, ki nam je zelo dobro uredil smuči. To zagotovo igra vlogo pri doseganju rezultatov," je še dejal Prevc.

Slovenska reprezentanca je na drugi postojanki sezone pokazala povsem drugo sliko kot na uvodu v Wisli. Med dobitnike točk sta se namreč na tekmi, ki je imela zaradi težav s premočnim vetrom le eno serijo, uvrstila tudi Jernej Damjan s 23. in Žak Mogel s 24. mestom, s čimer sta uspešno opravila popravni izpit iz Wisle, Mogel se je veselil svojih prvih točk na tej ravni tekmovanja. Bor Pavlovčič je končal na 33. mestu, Anže Semenič pa je bil po ponesrečeni predstavi 60. Potem ko so prireditelji najprej odpovedali današnje kvalifikacije zaradi premočnega vetra ter vsem 65 skakalcem s startnega seznama dovolili nastop v prvi seriji, ta bi se morala začeti ob 16.30, so sprva tekmo prestavili za 15 minut, nato pa šele na 17.50. Ko se je že zdelo, da bo celoten program odpadel, je prva serija pod žarometi lepo in hitro stekla, organizatorji so odpovedali finale. "To tekmo smo si izjemno želeli, saj smo vedeli, da smo dobro pripravljeni. Res nas izredno veseli ekipni uspeh, trije med deset, še dva v točkah, torej skupaj pet v točkah. Najprej nas veseli izjemna ekipa in izjemno dolg Domnov skok. Malce je škoda, pri tej dolžini je zelo težko doskočiti v telemark, a nič ne de, pomembno je, da smo v stiku z najboljšimi," je uspešen slovenski dan na Finskem ocenil glavni trener reprezentance Gorazd Bertoncelj. "Razmere so bile zelo težke, dan je bil zelo dolg, ampak vseeno so bili pogoji za vse zelo pošteni. Resnično smo bili motivirani, v ekipi vlada izjemno dobra klima. Tekmovalci so bili 'našpičeni', borbeni in tu je rezultat. Veseli nas vrnitev Domna, seveda čestitke Žaku za prve točke. Opravil je zelo lep skok, ima še nekaj tehničnih pomanjkljivosti v letu in ko bo to odpravil, bo letel izjemno daleč," je še dejal selektor.



Izidi:

1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 142,0 točk (138,5 m)

2. Kamil Stoch (Pol) 139,9 (140,5)

3. Piotr Žyla (Pol) 135,0 (136,0)

4. Domen Prevc (Slo) 133,6 (146,0)

5. Karl Geiger (Nem) 133,5 (135,0)

6. Vladimir Zografski (Bol) 133,4 (140,0)

7. Timi Zajc (Slo) 131,8 (136,0)

8. Robert Johansson (Nor) 129,9 (132,0)

9. Andreas Wellinger (Nem) 129,8 (132,5)

10. Anže Lanišek (Slo) 126,8 (135,5)

...

23. Jernej Damjan (Slo) 114,4 (129,5)

24. Žak Mogel (Slo) 113,0 (130,0)



Svetovni pokal, skupno (2):

1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 160 točk

2. Kamil Stoch (Pol) 130

3. Jevgenij Klimov (Rus) 100

. Piotr Žyla (Pol) 100

5. Stephan Leyhe (Nem) 95

6. Timi Zajc (Slo) 81

7. Karl Geiger (Nem) 74

8. Andreas Wellinger (Nem) 53

9. Domen Prevc (Slo) 50

10. Robert Johansson (Nor) 47

...

13. Anže Lanišek (Slo) 37

31. Jernej Damjan (Slo) 8

32. Žak Mogel (Slo) 7

35. Anže Semenič (Slo) 5

...