Domen Prevc odločno po zlatega orla

"Domenator", kot po številnih uspehih v svetovnem pokalu kličejo Domna Prevca, si je po treh od štirih postojank novoletne turneje (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck) v boju za prestižnega zlatega orla pred zadnjim dejanjem nabral več kot 41 točk prednosti pred zasledovalci. Jan Hörl za vodilnim na turneji in v svetovnem pokalu zaostaja za 41,4 točke, Stephan Embacher pa še za 0,3 točke več. Avstrijska skakalca bi morala tako nadoknaditi skoraj 24 metrov, da bi ujela Prevca. V ta čudež ne verjamejo več niti v avstrijskem taboru.

Domen Prevc ima pred zadnjo preizkušnjo novoletne turneje v Bischofshofnu več kot 40 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Avstrijcem Janom Hörlom. FOTO: AP

Prevc v zadnjih tednih skače tako zanesljivo, da mu prva zmaga na novoletni turneji skorajda ne more več uiti iz rok. Na zadnjih devetih tekmah svetovnega pokala je svetovni rekorder v smučarskih poletih slavil sedem zmag in dvakrat končal na drugem mestu. Na zadnji postojanki na Bergislu je po slabem nastopu v kvalifikacijah, ko mu je močan veter v hrbet preprečil, da bi se uvrstil višje od 30. mesta, hitro spet našel svoj ritem. Na koncu je svetovnega prvaka za le 0,5 točke premagal Japonec Ren Nikaido. "Bil sem malo živčen," je priznal Prevc.

Ren Nikaido, Domen Prevc in Stephan Embacher na zmagovalnem odru po tekmi v Innsbrucku. FOTO: AP

Šestindvajsetletnik je tako zgrešil grand slam na turnirju štirih skakalnic, ki so ga doslej osvojili le Nemec Sven Hannawald (2001/02), Poljak Kamil Stoch (2017/18) in Japonec Ryoyu Kobayashi (2018/19). Prevc bo tako lahko zlatega orla vrnil v družino natanko deset let po zmagi svojega brata Petra Prevca, ki je ta čas vodja razvoja opreme za slovensko ekipo. Poleg njega je zlatega orla od Slovencev osvojil le še Primož Peterka v sezoni 1996/97. Dejstvo, da skakalnica Paula-Ausserleitnerja na zadnji postaji izjemno ustreza slogu letenja Domna Prevca, še dodatno govori v prid rumeni majici. "Samo uživati moram, se sprostiti in se lotiti nastopa kot otrok," je Prevc izjavil pred finalno tekmo turneje.

Če mu uspe potrditi skupno zmago v Bischofshofnu, bo Domen Prevc prvi po starejšemu bratu Petru Prevcu, ki bo slovenskemu smučarsko-skakalnemu športu prinesel novega zlatega orla. FOTO: AP