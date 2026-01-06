Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Domen Prevc odločno po zlatega orla

Bischofshofen, 06. 01. 2026 09.34 pred 59 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Domen Prevc

Najboljšega smučarskega skakalca v olimpijski zimi Domna Prevca danes ob 16.30 v Bischofshofnu čaka še zadnje dejanje 74. novoletne turneje. Prevc ima v boju za zlatega orla po treh postojankah turneje debelih 41,4 točke naskoka pred Avstrijcem Janom Hörlom. V prvi seriji na izpadanje se bo pomeril s Kanadčanom Mackenziejem Boyd-Clowesom.

"Domenator", kot po številnih uspehih v svetovnem pokalu kličejo Domna Prevca, si je po treh od štirih postojank novoletne turneje (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck) v boju za prestižnega zlatega orla pred zadnjim dejanjem nabral več kot 41 točk prednosti pred zasledovalci.

Jan Hörl za vodilnim na turneji in v svetovnem pokalu zaostaja za 41,4 točke, Stephan Embacher pa še za 0,3 točke več. Avstrijska skakalca bi morala tako nadoknaditi skoraj 24 metrov, da bi ujela Prevca. V ta čudež ne verjamejo več niti v avstrijskem taboru.

Domen Prevc ima pred zadnjo preizkušnjo novoletne turneje v Bischofshofnu več kot 40 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Avstrijcem Janom Hörlom.
Domen Prevc ima pred zadnjo preizkušnjo novoletne turneje v Bischofshofnu več kot 40 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Avstrijcem Janom Hörlom.
FOTO: AP

Prevc v zadnjih tednih skače tako zanesljivo, da mu prva zmaga na novoletni turneji skorajda ne more več uiti iz rok. Na zadnjih devetih tekmah svetovnega pokala je svetovni rekorder v smučarskih poletih slavil sedem zmag in dvakrat končal na drugem mestu.

Na zadnji postojanki na Bergislu je po slabem nastopu v kvalifikacijah, ko mu je močan veter v hrbet preprečil, da bi se uvrstil višje od 30. mesta, hitro spet našel svoj ritem. Na koncu je svetovnega prvaka za le 0,5 točke premagal Japonec Ren Nikaido. "Bil sem malo živčen," je priznal Prevc.

Ren Nikaido, Domen Prevc in Stephan Embacher na zmagovalnem odru po tekmi v Innsbrucku.
Ren Nikaido, Domen Prevc in Stephan Embacher na zmagovalnem odru po tekmi v Innsbrucku.
FOTO: AP

Šestindvajsetletnik je tako zgrešil grand slam na turnirju štirih skakalnic, ki so ga doslej osvojili le Nemec Sven Hannawald (2001/02), Poljak Kamil Stoch (2017/18) in Japonec Ryoyu Kobayashi (2018/19). Prevc bo tako lahko zlatega orla vrnil v družino natanko deset let po zmagi svojega brata Petra Prevca, ki je ta čas vodja razvoja opreme za slovensko ekipo. Poleg njega je zlatega orla od Slovencev osvojil le še Primož Peterka v sezoni 1996/97.

Dejstvo, da skakalnica Paula-Ausserleitnerja na zadnji postaji izjemno ustreza slogu letenja Domna Prevca, še dodatno govori v prid rumeni majici. "Samo uživati moram, se sprostiti in se lotiti nastopa kot otrok," je Prevc izjavil pred finalno tekmo turneje.

Če mu uspe potrditi skupno zmago v Bischofshofnu, bo Domen Prevc prvi po starejšemu bratu Petru Prevcu, ki bo slovenskemu smučarsko-skakalnemu športu prinesel novega zlatega orla.
Če mu uspe potrditi skupno zmago v Bischofshofnu, bo Domen Prevc prvi po starejšemu bratu Petru Prevcu, ki bo slovenskemu smučarsko-skakalnemu športu prinesel novega zlatega orla.
FOTO: AP

Prevc bo današnjo zadnjo tekmo novoletne turneje začel z najboljšim izhodiščem iz ponedeljkovih kvalifikacij. Prevc je slavil s 6,2 točke pred Embacherjem, na tekmo so se uvrstili še trije Slovenci, Anže Lanišek, Rok Oblak in Rok Masle, neuspešen je bil le Žak Mogel.

smučarski skoki novoletna turneja domen prevc bischofshofen jan hoerl

Poškodba Kopitarja ob zmagi Kingsov

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
06. 01. 2026 10.23
Domen naj ti uspe odličen skok in osvojitev prvega mesta. Navijamo za tebe in ostale naše skakalce in skakačice.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Fraza, ki uničuje čustveni razvoj fantov
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Ste pred upokojitvijo? Lahko boste koristili ta sistem
Bodo ameriške družbe oživele naftno industrijo v Venezueli?
Bodo ameriške družbe oživele naftno industrijo v Venezueli?
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
moskisvet
Portal
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Uganete, kdo je to?
Uganete, kdo je to?
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
dominvrt
Portal
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428