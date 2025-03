Domen Prevc po norveškem škandalu: Jaz bi bil v vsakem primeru prvi

"Ne vem, zakaj sem sam sebi tako zaupal, da lahko 'oddelam' tekmo tako, kot je treba. V prvi seriji sem naredil manjšo napako pri skoku, pred drugim pa sem si dejal, da moram samo to še popraviti. In res se je poklopilo," je dodal 25-letnik, ki pa finalnega skoka še vseeno ni označil za najboljšega v karieri. Ko je bil v zraku, mu je pomagala tudi navidezna zelena črta.

"Nisem še povsem predelal vsega, kar se je dogajalo, sploh v soboto. Seveda sanjaš o tem, ampak sam pri sebi nisem verjel, da se to tudi res lahko zgodi. Če bi mi nekdo pred odhodom na SP dejal, da bom dvakratni svetovni prvak in osvojil še srebro, bi mu odvrnil le ... Fino!" je v smehu na srečanju z novinarji dejal Domen Prevc .

"Ta zelena črta meni osebno zelo pomaga, me spodbudi, da še kaj izvlečem iz skoka. Ampak pri zadnjem skoku bi šel v vsakem primeru zelo daleč, ko pa sem videl zeleno črto, sem si samo rekel, da moram še lepo pristati. Sneg je bil že kar precej razrit, saj so bile zunaj spomladanske temperature. A izšlo se je."

Po treh kolajnah na SP, ki jih ni mogel zasenčiti niti norveški škandal s prirejanjem opreme, bo junaku slovenskega tabora precej lažje tudi na pripravah na novo, olimpijsko sezono.

"Mogoče je vse skupaj res zasenčilo mojo zmago, ampak sam pri sebi sem dobil potrditev, da sem ne glede na to in skoke drugih lahko povsem na vrhu. Jaz bi bil v vsakem primeru prvi. Kaj več sploh še lahko dosežem? To je največ. Saj za to delaš in garaš, to je neka potrditev. Obenem pa ti uspeh da tudi zagon, da poleti veš, zakaj se trudiš iz dneva v dan. Meni aprila ali julija včasih malo zmanjka, zdaj se bom lažje spomnil, zakaj je treba vztrajati."