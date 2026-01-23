Domen Prevc daleč najboljši po polovici svetovnega prvenstva

Po prvi seriji je bil Domen Prevc na drugem mestu, slika, ki je v letošnji sezoni nismo vajeni. Že z drugim skokom pa je 26-letnik pokazal, da gre za daleč najboljšega skakalca na svetu. Na vrhu je imel 14 točk prednosti pred Japoncem Renom Nikaidom. Vodilni po prvi seriji Norvežan Marius Lindvik si je s slabšim drugim skokom prislužil tretje mesto.
"V prvi seriji nisem naredil najboljšega skoka, a tudi razmere niso bile najboljše. Zdaj se je bitka razplamtela," je v prvi izjavi za organizatorje povedal vodilni Prevc. "Vetrovne razmere so bile zelo spremenljive, kar nekaj skakalcev je imelo smolo, med njimi tudi mladi Stefan Embacher. Če nimaš pritiska pod smučmi, se ne da leteti daleč. Zelo sem vesel, da mi je v finalu uspel dober skok. Zdaj grem lahko mirno spat in se jutri borit naprej," je dodal 26-letnik.
Svoje delo je dobro opravil tudi Anže Lanišek, ki je za dve mesti izboljšal svoj prvotni izkupiček, tako da je po prvi polovici svetovnega prvenstva v poletih 5. Timi Zajc je po dobrem prvem skoku, s katerim je zasedel 7. mesto, slabše skočil v drugi seriji. 25-letnik je na koncu zasedel 17. mesto.
SP v poletih poteka po posebnem formatu s štirimi serijami. V soboto popoldne pod žarometi sledita še tretja in četrta serija, po katerih bo znan naslednik Avstrijca Stefana Krafta.
