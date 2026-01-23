Naslovnica
Zimski športi

Domen Prevc daleč najboljši po polovici svetovnega prvenstva

23. 01. 2026 18.11

Avtor:
L.M. STA
Domen Prevc

Najboljši skakalec to zimo Domen Prevc, ki je bil najdaljši v vseh treh četrtkovih poletih, konkurenco pa je preskočil tudi v poskusni seriji, je svetovno prvenstvo začel z novo izjemno predstavo. V prvi seriji je zasedel 2. mesto, v drugi pa je stvari postavil na svoje mesto in se s 14 točkami zavihtel na vrh. Anže Lanišek je bil na koncu peti.



Po prvi seriji je bil Domen Prevc na drugem mestu, slika, ki je v letošnji sezoni nismo vajeni. Že z drugim skokom pa je 26-letnik pokazal, da gre za daleč najboljšega skakalca na svetu. Na vrhu je imel 14 točk prednosti pred Japoncem Renom Nikaidom. Vodilni po prvi seriji Norvežan Marius Lindvik si je s slabšim drugim skokom prislužil tretje mesto.

"V prvi seriji nisem naredil najboljšega skoka, a tudi razmere niso bile najboljše. Zdaj se je bitka razplamtela," je v prvi izjavi za organizatorje povedal vodilni Prevc. "Vetrovne razmere so bile zelo spremenljive, kar nekaj skakalcev je imelo smolo, med njimi tudi mladi Stefan Embacher. Če nimaš pritiska pod smučmi, se ne da leteti daleč. Zelo sem vesel, da mi je v finalu uspel dober skok. Zdaj grem lahko mirno spat in se jutri borit naprej," je dodal 26-letnik.

Anže Lanišek
Anže Lanišek
FOTO: Profimedia

Svoje delo je dobro opravil tudi Anže Lanišek, ki je za dve mesti izboljšal svoj prvotni izkupiček, tako da je po prvi polovici svetovnega prvenstva v poletih 5. Timi Zajc je po dobrem prvem skoku, s katerim je zasedel 7. mesto, slabše skočil v drugi seriji. 25-letnik je na koncu zasedel 17. mesto.

SP v poletih poteka po posebnem formatu s štirimi serijami. V soboto popoldne pod žarometi sledita še tretja in četrta serija, po katerih bo znan naslednik Avstrijca Stefana Krafta.

smučarski skoki domen prevc oberstdorf prvo mesto

Odermatt zmagovalec superveleslaloma, Hrobat 30.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blackwizard
23. 01. 2026 18.20
Bravo dominator, žirija in sodniki pa v vsej svoji bedi!! Vse delajo kontra prevcu in lanišku, sploh sodniki
Odgovori
+1
1 0
Korošec77
23. 01. 2026 18.17
Domen je postavil stvari na svoje mesto. In takoj dal še instrukcije v intervjuju. Je zgovoren in realen dečko, naj mu bode sreč mila. Držimo pesti ta zlato!
Odgovori
0 0
patogen
23. 01. 2026 18.00
Daleč najboljši le v drugem skoku. Ne pretiravajte.
Odgovori
+1
1 0
PomisliNaSonce
23. 01. 2026 18.06
Sj je zadost, da je skupno pred vsemi drugimi... ne smemo bit pa.preveč očitno predobro ejga :)
Odgovori
+2
2 0
PomisliNaSonce
23. 01. 2026 18.07
Sj je dost da je skupno pred drugimi vsemi... ne smemo biti pa preočitno pred vsemi. Ni dobro za tekmovanje :)
Odgovori
+1
1 0
PomisliNaSonce
23. 01. 2026 17.58
Domen, v drugo sm biu jst...v prvo me pa ni blo doma. Hvala, in ni zakej prjatu :)
Odgovori
+3
3 0
Potouceni kramoh
23. 01. 2026 17.58
Čelado dol, puško ob nogo in salutirat kralju Prevcu.
Odgovori
+2
3 1
štajerc65
23. 01. 2026 17.50
Sem mislil napisat da bolje da zmaga Japonec kot pa oni prepotentnim Hoerl pa me je Domen presenetil. Bravo.
Odgovori
+4
4 0
Tommy Shelby
23. 01. 2026 17.59
brez telemarka je dobil bolse ocene kot Domen
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
