Domen Prevc daleč najboljši po polovici svetovnega prvenstva

Po prvi seriji je bil Domen Prevc na drugem mestu, slika, ki je v letošnji sezoni nismo vajeni. Že z drugim skokom pa je 26-letnik pokazal, da gre za daleč najboljšega skakalca na svetu. Na vrhu je imel 14 točk prednosti pred Japoncem Renom Nikaidom. Vodilni po prvi seriji Norvežan Marius Lindvik si je s slabšim drugim skokom prislužil tretje mesto.

"V prvi seriji nisem naredil najboljšega skoka, a tudi razmere niso bile najboljše. Zdaj se je bitka razplamtela," je v prvi izjavi za organizatorje povedal vodilni Prevc. "Vetrovne razmere so bile zelo spremenljive, kar nekaj skakalcev je imelo smolo, med njimi tudi mladi Stefan Embacher. Če nimaš pritiska pod smučmi, se ne da leteti daleč. Zelo sem vesel, da mi je v finalu uspel dober skok. Zdaj grem lahko mirno spat in se jutri borit naprej," je dodal 26-letnik.