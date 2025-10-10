Domen Prevc po svetovnem naslovu in rekordu želi še olimpijski uspeh

Smučarski skakalec Domen Prevc je lansko sezono kronal z naslovoma svetovnega prvaka, posamičnim in ekipnim, malim globusom za točkovanje poletov ter s svetovnim rekordom na finalu pod Poncami. In prav ti dosežki v minuli zimi so mu dali največji zagon ter motivacijo, pravi, da bi v olimpijsko za razliko od zadnjih sezon vstopil na visoki ravni.

Neverjetni dosežki minule sezone zanj niso breme, temveč predvsem velika motivacija za nadaljnje delo, zato mu kmalu po koncu sezone ni bilo težko zavihati rokavov. "Rekel bi, da mi je uspelo pričakovanja in ta pritisk dobrih dosežkov obrniti sebi v prid. Vsak dan sem bolj motiviran in vsak dan se dogaja. Vsak dan lažje delam in stremim k svojim ciljem. Ko dobiš nekaj takšnih potrditev v sezoni, kot sem jih jaz lani, je veliko lažje delati za naslednjo sezono. Veliko lažje se čemu odrečeš, lažje prej odideš domov z zabave, zavrneš kakšno povabilo, se čemu odpoveš. Enostavno veš, za kaj delaš," je uvodoma povedal eden od slovenskih junakov minule zime. Kot pravi, ima v poletni sezoni še nekaj težav na skakalnici, ki bi jih rad odpravil, vendar čuti, da je na pravi poti, da gre delo v želeno smer.

Svetovni rekord Domna Prevca FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"So malenkosti, ki bi jih rad utrdil in popravil. Nekatere stvari mi še delajo težave, nočem, da bi me spremembe skakalnic, zaletnih miz in razmer zbegale. Rad bi imel večjo konstantnost na skakalnici in iz tega lahko lažje gradim formo. V Predazzo sem šel bolj testno, pa nisem imel težav, kar je zelo pozitivno. Ampak to me ne sme zaslepiti, da ne bi stremel še k boljšim skokom," je razmišljal 26-letnik. Tudi glede opreme je poletje dobro izkoristil. "Vem, katere spremembe bom še naredil. To so malenkosti. V bistvu še testiramo dele smuči, čevlje, drese ... Vsak dan dodajamo kakšno spremembo, ampak do začetka zime bomo to vse dobro tempirali." Olimpijsko generalko je Prevc ocenil za uspešno, tudi skakalnica mu je zelo všeč. "Meni se je zdelo zelo lepo v Predazzu, dobro so uredili skakalnici. Lahko, da bodo profile še kaj spreminjali, ampak tekma je bila poleti, ko je zrak redkejši in je bilo veliko vetra od zadaj. Pozimi bo veliko hladneje in gostejši zrak, vetra od zadaj gotovo ne bo toliko in tudi mi skakalci bomo bolje pripravljeni. Meni je bila skakalnica zelo všeč, tudi večja je kot druge, kar mi zelo ustreza."