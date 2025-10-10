Domen Prevc po svetovnem naslovu in rekordu želi še olimpijski uspeh

Neverjetni dosežki minule sezone zanj niso breme, temveč predvsem velika motivacija za nadaljnje delo, zato mu kmalu po koncu sezone ni bilo težko zavihati rokavov.
"Rekel bi, da mi je uspelo pričakovanja in ta pritisk dobrih dosežkov obrniti sebi v prid. Vsak dan sem bolj motiviran in vsak dan se dogaja. Vsak dan lažje delam in stremim k svojim ciljem. Ko dobiš nekaj takšnih potrditev v sezoni, kot sem jih jaz lani, je veliko lažje delati za naslednjo sezono. Veliko lažje se čemu odrečeš, lažje prej odideš domov z zabave, zavrneš kakšno povabilo, se čemu odpoveš. Enostavno veš, za kaj delaš," je uvodoma povedal eden od slovenskih junakov minule zime.
Kot pravi, ima v poletni sezoni še nekaj težav na skakalnici, ki bi jih rad odpravil, vendar čuti, da je na pravi poti, da gre delo v želeno smer.
"So malenkosti, ki bi jih rad utrdil in popravil. Nekatere stvari mi še delajo težave, nočem, da bi me spremembe skakalnic, zaletnih miz in razmer zbegale. Rad bi imel večjo konstantnost na skakalnici in iz tega lahko lažje gradim formo. V Predazzo sem šel bolj testno, pa nisem imel težav, kar je zelo pozitivno. Ampak to me ne sme zaslepiti, da ne bi stremel še k boljšim skokom," je razmišljal 26-letnik.
Tudi glede opreme je poletje dobro izkoristil. "Vem, katere spremembe bom še naredil. To so malenkosti. V bistvu še testiramo dele smuči, čevlje, drese ... Vsak dan dodajamo kakšno spremembo, ampak do začetka zime bomo to vse dobro tempirali."
Olimpijsko generalko je Prevc ocenil za uspešno, tudi skakalnica mu je zelo všeč. "Meni se je zdelo zelo lepo v Predazzu, dobro so uredili skakalnici. Lahko, da bodo profile še kaj spreminjali, ampak tekma je bila poleti, ko je zrak redkejši in je bilo veliko vetra od zadaj. Pozimi bo veliko hladneje in gostejši zrak, vetra od zadaj gotovo ne bo toliko in tudi mi skakalci bomo bolje pripravljeni. Meni je bila skakalnica zelo všeč, tudi večja je kot druge, kar mi zelo ustreza."
Po več lanskih rezultatskih potrditvah Prevc odkrito priznava, da si zdaj želi še olimpijski uspeh. Doslej priložnosti za nastop na ZOI še ni dobil, na zadnjih dveh igrah 2018 in 2022 je bil le rezerva.
"To je moja velika želja, olimpijske igre so zame letos res prioriteta. Stremim k temu, da bi naredil premik. Mislim, da imam največje rezerve na 120-metrskih napravah. Želim si dobiti konstanto in samozavest, potem bom lažje gradil naprej. Ko enkrat vidiš, da si zraven, stvari stečejo in lažje funkcioniraš. Doseči to samozavest je moj prvi cilj."
Skakalce do olimpijskega nastopa prej čaka še nekaj vrhuncev, med njimi novoletna turneja ter svetovno prvenstvo v poletih, tako da bo velik izziv, kako držati dovolj visoko raven skakanja skozi celotno sezono.
"Olimpijske igre so zame ogromna motivacija, ampak jaz vidim pri sebi, da če se stvari lotim z dobro voljo in nasmehom ter si ne zapletam življenja po nepotrebnem, gre vse lažje. Morda se sliši banalno, ampak če se na dan tekme bolj 'kisel' zbudiš, vendar znaš potem vzdušje preobrniti, se spraviti v dobro voljo, si v svojem delu veliko bolj uspešen. Dejstvo je, da bom po teh dosežkih deležen več pozornosti, odvisno pa je, kako bom jaz to dojel oziroma to obrnil v svojo korist," je še pojasnil svetovni rekorder, ki bo ne glede na natrpan urnik odpotoval na vse tekme.
Kot poudarja, je tekma zanj najboljši trening. "Imam srečo, da me dolga potovanja ne utrudijo. Tudi vožnje s kombijem so mi všeč. Dejansko se vmes spočijem. Po navadi tudi iz tekme v tekmo rastem in najlažje se osredotočim s pripravo na naslednjo."
