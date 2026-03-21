Po prvi seriji Domen Prevc tretji, vodi Embacher

Domen Prevc, ki je že nekaj tednov zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala, je ob koncu prve serije skočil z nižjega naleta od tekmecev, ob nizki hitrosti in težavah v zraku pa je pristal pri 211 m, kar je bilo dovolj za tretje mesto.
Zaostanek za drugim mestom ni prevelik, znaša le štiri točke, Stephan Embacher, za Prevcem drugi v seštevku poletov, pa ima že dobrih 13 točk oziroma 11 metrov naskoka.
Drugi najboljši Slovenec po prvi seriji je Anže Lanišek (191,6), ki je pristal pri 221,5 m in je 11. V finalu bo še Timi Zajc (174), ki je poletel 208 m za 23. mesto po polovici tekme.
Brez finalnega nastopa je ostal Žak Mogel (143,4), potem ko je končal na 39. mestu.
