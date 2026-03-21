Zgodba se razvija

Po prvi seriji Domen Prevc tretji, vodi Embacher

Vikersund, 21. 03. 2026 17.24 pred 12 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M STA
Domen Prevc

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (205,3 točke) po prvi seriji tekme v poletih za svetovni pokal v Vikersundu zaseda tretje mesto. Vodi Avstrijec Stephan Embacher (218,7) pred Norvežanom Johannom Andrejem Forfangom (209,3). V finalu bosta nastopila še Anže Lanišek in Timi Zajc.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

Domen Prevc, ki je že nekaj tednov zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala, je ob koncu prve serije skočil z nižjega naleta od tekmecev, ob nizki hitrosti in težavah v zraku pa je pristal pri 211 m, kar je bilo dovolj za tretje mesto.

Zaostanek za drugim mestom ni prevelik, znaša le štiri točke, Stephan Embacher, za Prevcem drugi v seštevku poletov, pa ima že dobrih 13 točk oziroma 11 metrov naskoka.

Drugi najboljši Slovenec po prvi seriji je Anže Lanišek (191,6), ki je pristal pri 221,5 m in je 11. V finalu bo še Timi Zajc (174), ki je poletel 208 m za 23. mesto po polovici tekme.

Brez finalnega nastopa je ostal Žak Mogel (143,4), potem ko je končal na 39. mestu.

Lena Repinc do izida kariere in nastopa v skupinskem startu

KOMENTARJI2

Mici973
21. 03. 2026 18.11
Vidim, da skoke po svetu spremlja le še nekaj 1.000 ljudi, v živo na prizoriščih pa predvsem pijanci...
Doberman1000
21. 03. 2026 18.03
Težka bo😎
