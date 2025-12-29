Domen Prevc prvi favorit za zmago v Oberstdorfu

Domen Prevc, prepričljivo vodilni v skupnem seštevku sezone svetovnega pokala, je bil v nedeljo zelo zanesljiv in s 139,5 m dolgim skokom tekmece ugnal za več kot deset točk.
V prvi seriji se bo v paru pomeril s Fincem Eetujem Nousiainenom, prevelikega dela pa 26-letnik ne bi smel imeti. Na veliki skakalnici pod Senčno goro je Prevc najvišje posegel do devetega mesta pred šestimi leti.
Favorizirana bosta v paru tudi Timi Zajc in Anže Lanišek. Predvsem prvi je na novoletno turnejo prišel z dobrimi občutki, kvalifikacije pa sklenil na četrtem mestu. Njegov tekmec bo Ukrajinec Jevhen Marusjak. Lanišek bo po devetem mestu v kvalifikacijah za uvod moči meril s Kazahstancem Iljo Mizernihom, ki je bil 42.
V prvi seriji bo nastopil še en Slovenec, Roka Oblaka bo po 23. mestu v kvalifikacijah izzval Finec Antti Aalto. Prekratek za nastop na tekmi je bil Žak Mogel.
Prva tekma turneje štirih skakalnic se bo začela ob 16.30. Po koncu tekmovanja se bo karavana preselila v Garmisch-Partenkirchen, kjer bo po kvalifikacijah 31. decembra druga tekma na sporedu prvi dan novega leta.
Nato sledita še avstrijski postaji v Innsbrucku in Bischofshofnu, kjer se bo turneja končala 6. januarja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.