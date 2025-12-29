Domen Prevc prvi favorit za zmago v Oberstdorfu

Domen Prevc, prepričljivo vodilni v skupnem seštevku sezone svetovnega pokala, je bil v nedeljo zelo zanesljiv in s 139,5 m dolgim skokom tekmece ugnal za več kot deset točk. V prvi seriji se bo v paru pomeril s Fincem Eetujem Nousiainenom, prevelikega dela pa 26-letnik ne bi smel imeti. Na veliki skakalnici pod Senčno goro je Prevc najvišje posegel do devetega mesta pred šestimi leti.

Domen Prevc FOTO: Profimedia

Favorizirana bosta v paru tudi Timi Zajc in Anže Lanišek. Predvsem prvi je na novoletno turnejo prišel z dobrimi občutki, kvalifikacije pa sklenil na četrtem mestu. Njegov tekmec bo Ukrajinec Jevhen Marusjak. Lanišek bo po devetem mestu v kvalifikacijah za uvod moči meril s Kazahstancem Iljo Mizernihom, ki je bil 42. V prvi seriji bo nastopil še en Slovenec, Roka Oblaka bo po 23. mestu v kvalifikacijah izzval Finec Antti Aalto. Prekratek za nastop na tekmi je bil Žak Mogel.