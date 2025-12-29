Naslovnica
Zimski športi

Domen Prevc prvi favorit za zmago v Oberstdorfu

Oberstdorf, 29. 12. 2025 09.22 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Domen Prevc

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc bo po sijajnih nedeljskih kvalifikacijah kot glavni favorit začel prvo tekmo 74. turneje štirih skakalnic v Oberstdorfu. V lovu na visoke uvrstitve bosta od Slovencev tudi Timi Zajc in Anže Lanišek.

Domen Prevc, prepričljivo vodilni v skupnem seštevku sezone svetovnega pokala, je bil v nedeljo zelo zanesljiv in s 139,5 m dolgim skokom tekmece ugnal za več kot deset točk.

V prvi seriji se bo v paru pomeril s Fincem Eetujem Nousiainenom, prevelikega dela pa 26-letnik ne bi smel imeti. Na veliki skakalnici pod Senčno goro je Prevc najvišje posegel do devetega mesta pred šestimi leti.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

Favorizirana bosta v paru tudi Timi Zajc in Anže Lanišek. Predvsem prvi je na novoletno turnejo prišel z dobrimi občutki, kvalifikacije pa sklenil na četrtem mestu. Njegov tekmec bo Ukrajinec Jevhen Marusjak. Lanišek bo po devetem mestu v kvalifikacijah za uvod moči meril s Kazahstancem Iljo Mizernihom, ki je bil 42.

V prvi seriji bo nastopil še en Slovenec, Roka Oblaka bo po 23. mestu v kvalifikacijah izzval Finec Antti Aalto. Prekratek za nastop na tekmi je bil Žak Mogel.

Preberi še Sijajna napoved: Prevcu kvalifikacije v Oberstdorfu

Prva tekma turneje štirih skakalnic se bo začela ob 16.30. Po koncu tekmovanja se bo karavana preselila v Garmisch-Partenkirchen, kjer bo po kvalifikacijah 31. decembra druga tekma na sporedu prvi dan novega leta.

Nato sledita še avstrijski postaji v Innsbrucku in Bischofshofnu, kjer se bo turneja končala 6. januarja.

domen prevc skučarski skoki obersdorf turneja štirih skakalnic

