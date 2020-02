Domen Prevc na vseh tekmah meri na mesta med vodilno deseterico

Sezona svetovnega pokala se bo za skakalce konec tedna nadaljevala na veliki skakalnici v Willingenu, naslednji vikend pa nato že sledijo prvi poleti v sezoni na Kulmu. "S svojimi dosedanjimi nastopi to zimo sem lahko zadovoljen, četudi res od sebe pričakujem še več. Uspeh je že to, da sestavim po dva dobra skoka na posameznem prizorišču. Ko bom sestavil še dva dobra v konkurenci, bo tudi rezultat temu primeren, še boljši,"je v Ljubljani na druženju z novinarji dejal Domen Prevc .

"Res se že veselim, nekako grem samozavestno na te tekme, zadovoljen s tem, kar sem dosegel do zdaj. Nimam v glavi nekih obrobnih stvari, ki bi jih moral še 'poštimat', vse je v redu. Lahko grem naprej osredotočen le na svoje skoke," je mirno razlagal 20-letni skakalec in dodal, da rezultatsko zdaj kar na vseh tekmah meri na deseterico: "Tako sem si zastavil. Top 10 in s tem bom zadovoljen."

Ob tem je razkril, da je prišlo tudi do spremembe v miselnosti, da to zimo ni več tako zaletav, si vzame več časa za vsako stvar, da premisli, kaj bi bilo najboljše: "Ne 'skočim' več takoj na vsako stvar, nisem tako zaletav. Za zdaj se je to izkazalo za precej boljši pristop." Najmlajši od bratov Prevc ves čas tudi sodeluje pri iskanju načinov, kako še izpopolniti opremo, tako drese kot smuči, saj se zaveda, da to veliko šteje, zato veliko časa med tekmami nameni temu:"V času, ko smo med tekmami doma, vsaj štiri ure dnevno namenim izboljšavi opreme."