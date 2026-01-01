Domen Prevc: Skakalnica v Innsbrucku mi ustreza

Novoletna turneja bi se za Domna Prevca težko začela bolje. Nanizal je dve zmagi in je na pol poti, da kot tretji Slovenec osvoji zlatega orla.

S konkurenco je zanesljivo opravil tudi v Garmisch-Partenkirchnu, Avstrijca Jana Hoerla in Stephana Embacherja je ugnal za več kot 15 točk. "Prvo, kar sem pomislil, ko sem preletel zeleno črto, je bilo: 'Evo, uspelo mi je'. Prvi januar, Garmisch, novoletna turneja, vse to je res nekaj posebnega, čarobnega. Prisotnih je bilo veliko sreče, zadovoljstva, veselja in potrditve, da delamo v pravi smeri ter želimo še tako dalje," je v izjavi za slovensko smučarsko zvezo občutke strnil Prevc.

Domen Prevc FOTO: Profimedia

Zdi se, kot da vodilni v skupnem seštevku iz dneva v dan izboljšuje svojo formo, tekmece pa pušča vse dlje za seboj. Podobno čuti tudi sam, vendar se zaveda, da je najpomembnejši del še pred njim. "Vsak dan skačem bolje, ampak sem vesel, da se mi tako poklapljajo stvari, da uspem spočiti noge na ravno pravi dan in to je treba negovati še naprej. Zdaj pride 'špica', hitro se bo odvil ta konec novoletne turneje, tako da smo osredotočeni na to, da se spočijemo in da bomo še naprej tako nastopali."