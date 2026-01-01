Domen Prevc: Skakalnica v Innsbrucku mi ustreza

Novoletna turneja bi se za Domna Prevca težko začela bolje. Nanizal je dve zmagi in je na pol poti, da kot tretji Slovenec osvoji zlatega orla.
S konkurenco je zanesljivo opravil tudi v Garmisch-Partenkirchnu, Avstrijca Jana Hoerla in Stephana Embacherja je ugnal za več kot 15 točk.
"Prvo, kar sem pomislil, ko sem preletel zeleno črto, je bilo: 'Evo, uspelo mi je'. Prvi januar, Garmisch, novoletna turneja, vse to je res nekaj posebnega, čarobnega. Prisotnih je bilo veliko sreče, zadovoljstva, veselja in potrditve, da delamo v pravi smeri ter želimo še tako dalje," je v izjavi za slovensko smučarsko zvezo občutke strnil Prevc.
Zdi se, kot da vodilni v skupnem seštevku iz dneva v dan izboljšuje svojo formo, tekmece pa pušča vse dlje za seboj. Podobno čuti tudi sam, vendar se zaveda, da je najpomembnejši del še pred njim.
"Vsak dan skačem bolje, ampak sem vesel, da se mi tako poklapljajo stvari, da uspem spočiti noge na ravno pravi dan in to je treba negovati še naprej. Zdaj pride 'špica', hitro se bo odvil ta konec novoletne turneje, tako da smo osredotočeni na to, da se spočijemo in da bomo še naprej tako nastopali."
Zdaj se karavana seli v Avstrijo. Najprej se bodo skakalci pomerili v Innsbrucku, kjer jih v soboto čakajo kvalifikacije in v nedeljo tekma, nato pa sledi še zadnja postaja, Bischofshofen.
"Innsbruck mi je načeloma zelo všečna skakalnica, ampak treba je ohraniti koncentracijo na tem, da se pripravim, se spočijem, da ne prehitevam stvari. Tudi če mi je načeloma skakalnica ustrezala, bo treba iti po vrsti in ostati osredotočen na naloge, ki jih imam, da bomo potem lahko spet imeli en prečudovit zaključek Innsbrucka ter se podali z eno dobro popotnico v Bischofshofen," proti naslednji postaji že pogleduje Prevc.
