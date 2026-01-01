Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Domen Prevc: Skakalnica v Innsbrucku mi ustreza

Garmisch-Partenkirchen, 01. 01. 2026 17.33 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Domen Prevc

Slovenski skakalec Domen Prevc je bil na prvi polovici novoletne turneje nepremagljiv. V Garmisch-Partenkirchnu je ponovil uspeh iz Oberstdorfa in z drugo zmago še dodatno povišal svojo prednost v seštevku turneje. Pred drugim Janom Hoerlom ima točno 35 točk prednosti, pred tretjim Stephanom Embacherjem pa že več kot 40. Do konca turneje sta še dve postaji, najprej se bodo smučarski skakalci pomerili v Innsbrucku, in to na skakalnici, ki Prevcu ustreza.

Novoletna turneja bi se za Domna Prevca težko začela bolje. Nanizal je dve zmagi in je na pol poti, da kot tretji Slovenec osvoji zlatega orla.

Preberi še Garmisch: Izjemni Domen Prevc močno nad vsemi

S konkurenco je zanesljivo opravil tudi v Garmisch-Partenkirchnu, Avstrijca Jana Hoerla in Stephana Embacherja je ugnal za več kot 15 točk.

"Prvo, kar sem pomislil, ko sem preletel zeleno črto, je bilo: 'Evo, uspelo mi je'. Prvi januar, Garmisch, novoletna turneja, vse to je res nekaj posebnega, čarobnega. Prisotnih je bilo veliko sreče, zadovoljstva, veselja in potrditve, da delamo v pravi smeri ter želimo še tako dalje," je v izjavi za slovensko smučarsko zvezo občutke strnil Prevc.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

Zdi se, kot da vodilni v skupnem seštevku iz dneva v dan izboljšuje svojo formo, tekmece pa pušča vse dlje za seboj. Podobno čuti tudi sam, vendar se zaveda, da je najpomembnejši del še pred njim.

"Vsak dan skačem bolje, ampak sem vesel, da se mi tako poklapljajo stvari, da uspem spočiti noge na ravno pravi dan in to je treba negovati še naprej. Zdaj pride 'špica', hitro se bo odvil ta konec novoletne turneje, tako da smo osredotočeni na to, da se spočijemo in da bomo še naprej tako nastopali."

Zdaj se karavana seli v Avstrijo. Najprej se bodo skakalci pomerili v Innsbrucku, kjer jih v soboto čakajo kvalifikacije in v nedeljo tekma, nato pa sledi še zadnja postaja, Bischofshofen.

"Innsbruck mi je načeloma zelo všečna skakalnica, ampak treba je ohraniti koncentracijo na tem, da se pripravim, se spočijem, da ne prehitevam stvari. Tudi če mi je načeloma skakalnica ustrezala, bo treba iti po vrsti in ostati osredotočen na naloge, ki jih imam, da bomo potem lahko spet imeli en prečudovit zaključek Innsbrucka ter se podali z eno dobro popotnico v Bischofshofen," proti naslednji postaji že pogleduje Prevc.

smučarski skoki domen prevc novoletna turneja

Nika Prevc skočila na četrto mesto in osvojila turnejo dveh večerov

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Srečna, da je bila mlada mama
Srečna, da je bila mlada mama
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
zadovoljna
Portal
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša januar 2026
Dnevni horoskop: Biki morajo biti vztrajni, raki bodo negotovi
Dnevni horoskop: Biki morajo biti vztrajni, raki bodo negotovi
Dobila ultimat, nato pa se zaljubila do ušes
Dobila ultimat, nato pa se zaljubila do ušes
Rodila se je ob polnoči 1. januarja 2026
Rodila se je ob polnoči 1. januarja 2026
vizita
Portal
Zakaj nikoli ne bi smeli pustiti posode čez noč?
11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja
11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja
Imate občutek, da vam zmanjkuje zraka? To so potencialni vzroki
Imate občutek, da vam zmanjkuje zraka? To so potencialni vzroki
Dosegljivi cilji so ključ do uspešnega novega začetka
Dosegljivi cilji so ključ do uspešnega novega začetka
cekin
Portal
Industrija, ki podira finančne rekorde
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Oni bodo največ zaslužili v 2026
Oni bodo največ zaslužili v 2026
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
moskisvet
Portal
Baba Vanga: Srhljiva napoved za 2026
Ko se življenjska odločitev izkaže za napačno: kako se soočiti z obžalovanjem?
Ko se življenjska odločitev izkaže za napačno: kako se soočiti z obžalovanjem?
Manj klikov, več življenja: Nova navada za boljše počutje
Manj klikov, več življenja: Nova navada za boljše počutje
Dobra novica: Za srečo ne potrebujete denarja
Dobra novica: Za srečo ne potrebujete denarja
dominvrt
Portal
Kako prezimi rožmarin? Tako lahko poskrbite zanj
Je res, da vrt januarja miruje? Tukaj je seznam nujnih opravil za zimo
Je res, da vrt januarja miruje? Tukaj je seznam nujnih opravil za zimo
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Kaj sploh sodi na kompost?
Kaj sploh sodi na kompost?
okusno
Portal
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Odlične juhe za lajšanje mačka
Odlične juhe za lajšanje mačka
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425