Zimski športi

Domen Prevc tretji po kvalifikacijah, Lanišek diskvalificiran

Bad Mitterndorf, 27. 02. 2026 15.01

Avtor:
STA
Domen Prevc

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (205,3 točke) je kvalifikacije za sobotno tekmo svetovnega pokala v smučarskih poletih na Kulmu končal na tretjem mestu. Najboljši je bil Avstrijec Stephan Embacher (210,4). Na tekmo sta se uvrstila Timi Zajc in Žak Mogel, brez nje pa sta ostala Rok Oblak in diskvalificirani Anže Lanišek.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: AP

Olimpijski prvak Domen Prevc se je dobro ujel z letalnico in že na treningu zasedel prvo in drugo mesto, kljub težavam v fazi leta je zanesljivo opravil tudi kvalifikacije, v katerih je z nižjega naletnega mesta skočil 208,5 m. Med njim in Stephanom Embacherjem je bil še Japonec Naoki Nakamura (208,9).

Skozi kvalifikacijsko sito sta se od Slovencev uvrstila še Timi Zajc (174,9) na 26. mestu in Žak Mogel (158,4), ki je za las ujel sobotno tekmo z 39. mestom. Preskromen je bil Rok Oblak (155,5) na 42. mestu.

Anže Lanišek
Anže Lanišek
FOTO: Profimedia

Zaradi neustreznega dresa (razkorak) pa je bil diskvalificiran državni prvak s sredine tekme v Planici Anže Lanišek. Slednji je bil na drugem treningu tretji za Embacherjem in Prevcem.

26-letnik ima deset tekem pred koncem v skupnem seštevku 625 točk naskoka pred Japoncem Ryoyujem Kobayashijem, tretji pa je s 693 točkami zaostanka Ren Nikaido, ki pa ga v Tauplitzu za zdaj še ni.

Mlajši od obeh Japoncev je imel namreč skupaj z rojakom Tomofumijem Naitom težave z letalskim prevozom iz Tokia in ga vsaj na prvi tekmi ne bo.

smučarski skoki kvalifikacije svtovni pokal kulm domen prevc

mungus
27. 02. 2026 16.24
Te naše fante pa premerijo in po moje že kr iščejo pomankljivosti....
Odgovori
-2
0 2
brabusednet
27. 02. 2026 16.04
Pa ne že spet naši.
Odgovori
+3
4 1
JAZsemTI
27. 02. 2026 15.48
A je zmanjkalo lepilnega traka?!
Odgovori
+2
2 0
assassin911
27. 02. 2026 16.32
Botoksa na kiti.
Odgovori
0 0
Mambo
27. 02. 2026 15.41
Naši ne znajo gledat na meter.
Odgovori
-1
1 2
mojcd
27. 02. 2026 15.25
nein nein nein anće, pa smo nazaj
Odgovori
-1
4 5
Joško s Krasa
27. 02. 2026 15.19
Uf,dobro da je odskočil pravočasno,malo je manjkalo,da ne bi.
Odgovori
+2
4 2
