Domen Prevc tretji po kvalifikacijah, Lanišek diskvalificiran

Olimpijski prvak Domen Prevc se je dobro ujel z letalnico in že na treningu zasedel prvo in drugo mesto, kljub težavam v fazi leta je zanesljivo opravil tudi kvalifikacije, v katerih je z nižjega naletnega mesta skočil 208,5 m. Med njim in Stephanom Embacherjem je bil še Japonec Naoki Nakamura (208,9).

Skozi kvalifikacijsko sito sta se od Slovencev uvrstila še Timi Zajc (174,9) na 26. mestu in Žak Mogel (158,4), ki je za las ujel sobotno tekmo z 39. mestom. Preskromen je bil Rok Oblak (155,5) na 42. mestu.