Domen Prevc tretji po kvalifikacijah, Lanišek diskvalificiran

Olimpijski prvak Domen Prevc se je dobro ujel z letalnico in že na treningu zasedel prvo in drugo mesto, kljub težavam v fazi leta je zanesljivo opravil tudi kvalifikacije, v katerih je z nižjega naletnega mesta skočil 208,5 m. Med njim in Stephanom Embacherjem je bil še Japonec Naoki Nakamura (208,9).
Skozi kvalifikacijsko sito sta se od Slovencev uvrstila še Timi Zajc (174,9) na 26. mestu in Žak Mogel (158,4), ki je za las ujel sobotno tekmo z 39. mestom. Preskromen je bil Rok Oblak (155,5) na 42. mestu.
Zaradi neustreznega dresa (razkorak) pa je bil diskvalificiran državni prvak s sredine tekme v Planici Anže Lanišek. Slednji je bil na drugem treningu tretji za Embacherjem in Prevcem.
26-letnik ima deset tekem pred koncem v skupnem seštevku 625 točk naskoka pred Japoncem Ryoyujem Kobayashijem, tretji pa je s 693 točkami zaostanka Ren Nikaido, ki pa ga v Tauplitzu za zdaj še ni.
Mlajši od obeh Japoncev je imel namreč skupaj z rojakom Tomofumijem Naitom težave z letalskim prevozom iz Tokia in ga vsaj na prvi tekmi ne bo.
