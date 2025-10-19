Svetli način
Zimski športi

Domen Prevc tretji v Klingenthalu

Klingenthal, 19. 10. 2025 13.31 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA
2

Svetovni prvak v smučarskih skokih Domen Prevc, ki je v soboto na tekmi celinskega pokala v Klingenthalu skočil do rekorda naprave (152 m), nato pa bil diskvalificiran zaradi neustreznega dresa, je tokrat stal na stopničkah. V vetrovni loteriji je zasedel tretje mesto.

Domen Prevc
Domen Prevc FOTO: Damjan Žibert

Na finalni tekmi celinskega pokala tega poletja je zmagal Švicar Gregor Deschwanden. Med Slovenci je do točk prišel le še Žiga Jelar s 27. mestom, medtem ko se Gorazd Završnik, Nik Gostiša Lah in Maksim Bartolj niso uvrstili med prvo trideseterico, Rok Masle pa je bil diskvalificiran.

Klingenthal bo prihodnji konec tedna gostil še finalne tekme poletne velike nagrade, poletnega tekmovanja najvišje ravni tako za moške kot ženske.

Valkidžija
19. 10. 2025 16.03
Groza. Spet se bo začelo to afnanje raznih " strokovnih žirij "z ustrezno opremo, seveda pod vplivom germanov, kadar njihovim jlubljencem ne bo šlo po načrtih.
ODGOVORI
0 0
flojdi
19. 10. 2025 14.07
Lepo. So že začeli nabirat..bo zanimivo.
ODGOVORI
0 0
