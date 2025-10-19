Domen Prevc tretji v Klingenthalu

Na finalni tekmi celinskega pokala tega poletja je zmagal Švicar Gregor Deschwanden. Med Slovenci je do točk prišel le še Žiga Jelar s 27. mestom, medtem ko se Gorazd Završnik, Nik Gostiša Lah in Maksim Bartolj niso uvrstili med prvo trideseterico, Rok Masle pa je bil diskvalificiran.

Klingenthal bo prihodnji konec tedna gostil še finalne tekme poletne velike nagrade, poletnega tekmovanja najvišje ravni tako za moške kot ženske.