Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Domen Prevc v Klingenthalu le za Kobajašijem in Raimundom

Klingenthal, 25. 10. 2025 18.27 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Slovenski skakalec Domen Prevc je osvojil tretje mesto na zadnji posamični tekmi poletne sezone velike nagrade. V nemškem Klingenthalu je danes končal na stopničkah za Japoncem Rjojujem Kobajašijem in domačinom Philippom Raimundom.

Domen Prevc
Domen Prevc FOTO: Profimedia

Domen Prevc je bil v petek najboljši v kvalifikacijah za to tekmo, danes pa je s 135 in 134 metrov dolgima skokoma zbral 258,3 točke. Rjoju Kobajaši jih je zbral 270,2, Philipp Raimund pa 262,9.

V finalu so bili še trije Slovenci. Rok Oblak (219,6) je bil 16., mesto za njim Anže Lanišek (216,1), Timi Zajc je končal na 22. mestu (212,0). Brez finala pa sta ostala Lovro Kos na 41. in Žiga Jančar na 46. mestu.

Domen Prevc
Domen Prevc FOTO: Profimedia

V seštevku sezone poletne VN je najboljši Raimund s 490 točkami, drugi je Japonec Sakutaro Kobajaši s 392, tretji pa Avstrijec Nicklas Bachlinger s 391.

Med Slovenci je bil najboljši Kos na 14. mestu (184 točk), Jančar je bil 15. (156), Domen Prevc pa 23. (118).

Preberi še Maruyama do zmage v Klingenthalu, Nika Prevc druga

V nedeljo bo za konec sezone poletne velike nagrade še mešana ekipna tekma.

zimski športi smučarski skoki domen prevc rjoju kobajaši
  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330