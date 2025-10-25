Domen Prevc v Klingenthalu le za Kobajašijem in Raimundom

Domen Prevc je bil v petek najboljši v kvalifikacijah za to tekmo, danes pa je s 135 in 134 metrov dolgima skokoma zbral 258,3 točke. Rjoju Kobajaši jih je zbral 270,2, Philipp Raimund pa 262,9.

V finalu so bili še trije Slovenci. Rok Oblak (219,6) je bil 16., mesto za njim Anže Lanišek (216,1), Timi Zajc je končal na 22. mestu (212,0). Brez finala pa sta ostala Lovro Kos na 41. in Žiga Jančar na 46. mestu.