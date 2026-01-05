Domen Prevc v lov na zlatega orla s kvalifikacijsko zmago v Bischofshofnu

Domen Prevc je v kvalifikacijah skočil 140 metrov in za 6,2 točke premagal Stephana Embacherja ter za 9,3 še enega domačina Jana Hörla. Lanski zmagovalec turneje, še en Avstrijec Daniel Tschofenig, pa je bil četrti.

"Končno res dober skok, prva dva danes nista bila tako dobra. Skakalnica je precej drugačna od tiste v Innsbrucku, moraš biti zelo potrpežljiv, potem pa naenkrat zelo eksploziven. Strmina je dolga in zahtevna," je povedal zmagovalec kvalifikacij.

V paru bo v torek tekmec Prevca 50. iz kvalifikacij, Kanadčan Mackenzie Boyd-Clowes. Anže Lanišek je imel 12. dosežek, pomeril se bo z domačinom Clemensom Leitnerjem, Rok Oblak je kvalifikacije končal na 28. mestu in se bo kot izzivalec pomeril z Nemcem Andreasom Wellingerjem.