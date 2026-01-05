Naslovnica
Domen Prevc v lov na zlatega orla s kvalifikacijsko zmago v Bischofshofnu

Bischofshofen, 05. 01. 2026 18.19 pred 47 minutami 1 min branja 7

Avtor:
STA
Domen Prevc

Slovenski skakalec Domen Prevc bo torkovo zadnjo tekmo novoletne turneje, kjer po treh postajah prepričljivo vodi, začel z najboljšim izhodiščem iz današnjih kvalifikacij. Prevc je slavil s 6,2 točke pred domačinom Stephanom Embacherjem, na tekmo so se uvrstili še trije Slovenci, Anže Lanišek, Rok Oblak in Rok Masle, neuspešen je bil le Žak Mogel.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: AP

Domen Prevc je v kvalifikacijah skočil 140 metrov in za 6,2 točke premagal Stephana Embacherja ter za 9,3 še enega domačina Jana Hörla. Lanski zmagovalec turneje, še en Avstrijec Daniel Tschofenig, pa je bil četrti.

"Končno res dober skok, prva dva danes nista bila tako dobra. Skakalnica je precej drugačna od tiste v Innsbrucku, moraš biti zelo potrpežljiv, potem pa naenkrat zelo eksploziven. Strmina je dolga in zahtevna," je povedal zmagovalec kvalifikacij.

V paru bo v torek tekmec Prevca 50. iz kvalifikacij, Kanadčan Mackenzie Boyd-Clowes. Anže Lanišek je imel 12. dosežek, pomeril se bo z domačinom Clemensom Leitnerjem, Rok Oblak je kvalifikacije končal na 28. mestu in se bo kot izzivalec pomeril z Nemcem Andreasom Wellingerjem.

Anže Lanišek
Anže Lanišek
FOTO: AP

Priložnost za nastop je danes v slovenski ekipi dobil tudi Rok Masle in jo dobro izkoristil; kvalifikacije je končal na 46. mestu, kar pomeni, da bo njegov nasprotnik v torek trikratni zmagovalec turneje, Japonec Ryoyu Kobayashi. Brez torkovega nastopa pa je ostal Žak Mogel s 56. dosežkom kvalifikacij.

Bischofshofen novoletna turneja kvalifikacije domen prevc 1. mesto

Nika Prevc z novo zmago prevzela rumeno majico

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ummax
05. 01. 2026 19.07
Škoda da se je Japanezerju zadnjič posr..alo. Bi lahko poker padel, oziroma bi ga zaslužil
Odgovori
0 0
Kaimlplut
05. 01. 2026 18.54
vzgled Slovencem kako se iz nič pride na vrh..... odraščali preprosto in pošteno!!!!!!!
Odgovori
+3
3 0
simc167
05. 01. 2026 18.40
bravo domen
Odgovori
+3
3 0
3320.
05. 01. 2026 18.35
Odlično, mal mi žal da ne bodo 4 zmage, škoda, drugače pa super.
Odgovori
+2
2 0
štajerc65
05. 01. 2026 18.19
Uh lepo. Samo kako Avstrijci to prenašajo, predvsem Hoerl ki je imel toliko za povedati?
Odgovori
+8
8 0
BoriSe
05. 01. 2026 18.09
Ptič bo prišel v Slovenijo!
Odgovori
+8
8 0
štajerc65
05. 01. 2026 18.20
100%.
Odgovori
+7
7 0
