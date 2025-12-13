Nova zmaga Domna Prevca!

Domen Prevc je letos v izjemni formi, kar potrjuje tudi s svojimi predstavami v Klingenthalu. V prvi seriji je bil daleč najdaljši od vseh, s skokom, dolgim kar 142 metrov je zanesljivo prevzel vodstvo. Pred Nemcem Philippom Raimundom si je zagotovil 9,3 točke prednosti, pred tretjim Janom Hoerlom že skoraj 15.

V finalu pa je odličen skok uspel po prvi seriji četrtemu Stefanu Kraftu. Z mesta vodilnega ga nista uspela izriniti niti Raimund, niti Hoerl.