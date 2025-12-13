Svetli način
Zimski športi

Nova zmaga Domna Prevca!

Klingenthal, 13. 12. 2025 16.44 | Posodobljeno pred eno minuto

Smučarski skakalci se merijo na tekmi svetovnega pokala v Kligenthalu. Po prvi seriji vodi Domen Prevc pred Philippom Raimundom in Janom Hoerlom. Nemec za vodilnim v skupnem seštevku po prvi seriji zaostaja za 9,3 točke, Avstrijec pa za 14,4, točke. Anžetu Lanišku se je skok ponesrečil in zaseda 17. mesto, v drugo serijo pa se je s 13. mestom uvrstil še Timi Zajc.

Domen Prevc
Domen Prevc FOTO: AP

Domen Prevc je letos v izjemni formi, kar potrjuje tudi s svojimi predstavami v Klingenthalu. V prvi seriji je bil daleč najdaljši od vseh, s skokom, dolgim kar 142 metrov je zanesljivo prevzel vodstvo. Pred Nemcem Philippom Raimundom si je zagotovil 9,3 točke prednosti, pred tretjim Janom Hoerlom že skoraj 15.

V finalu pa je odličen skok uspel po prvi seriji četrtemu Stefanu Kraftu. Z mesta vodilnega ga nista uspela izriniti niti Raimund, niti Hoerl.

Solidna skoka je prikazal tudi Timi Zajc. Po prvi seriji je s 126 metrov dolgim skokom v slabih razmerah je zasedal 13. mesto.

Drugi v skupnem seštevku zime Anže Lanišek v Klingenthalu ni navdušil. V prvi seriji je doskočil pri 127,5 metrih in se uvrstil na 17. mesto, vtisa pa ni uspel popraviti niti v finalu. Skočil je meter dlje in ostal na 17. mestu.

Na tekmi sta od Slovencev nastopila še Rok Oblak (126 m) in Lovro Kos (116,5 m), ki se nista uspela prebiti v finale. 

smučarski skoki lanišek prevc
