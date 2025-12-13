Nova zmaga Domna Prevca!

Domen Prevc je letos v izjemni formi, kar potrjuje tudi s svojimi predstavami v Klingenthalu. V prvi seriji je bil daleč najdaljši od vseh, s skokom, dolgim kar 142 metrov je zanesljivo prevzel vodstvo. Pred Nemcem Philippom Raimundom si je zagotovil 9,3 točke prednosti, pred tretjim Janom Hoerlom že skoraj 15.
V finalu pa je odličen skok uspel po prvi seriji četrtemu Stefanu Kraftu. Z mesta vodilnega ga nista uspela izriniti niti Raimund, niti Hoerl.
Solidna skoka je prikazal tudi Timi Zajc. Po prvi seriji je s 126 metrov dolgim skokom v slabih razmerah je zasedal 13. mesto.
Drugi v skupnem seštevku zime Anže Lanišek v Klingenthalu ni navdušil. V prvi seriji je doskočil pri 127,5 metrih in se uvrstil na 17. mesto, vtisa pa ni uspel popraviti niti v finalu. Skočil je meter dlje in ostal na 17. mestu.
Na tekmi sta od Slovencev nastopila še Rok Oblak (126 m) in Lovro Kos (116,5 m), ki se nista uspela prebiti v finale.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.