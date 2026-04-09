Zimski športi

Domen Prevc: Vse ali nič do konca in naprej

Koper, 09. 04. 2026 16.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.M.
Nika in Domen Prevc

Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih se je danes mudila v Kopru, natančneje v Luki Koper, kjer jo je sprejelo vodstvo in z njo pokramljalo o uspehih pretekle sezone. V ospredju sta bila pričakovano Nika Prevc in Domen Prevc, ki sta za seboj pustila izjemno sezono. Kaj vse sta povedala, si lahko ogledate v priloženem videu, novinarjem pa sta zaupala tudi, kaj jima bo iz pretekle sezone najbolj ostalo v spominu.

Ob obisku v Luki Koper so člani slovenske reprezentance v smučarskih skokih poudarili, da se tja vedno radi vračajo. "Vedno smo presenečeni, kako velika je Luka Koper, te ogromne ladje ... podobno kot ko vi pridete v Planico, se vam zdi vse res ogromno. Vedno nas lepo sprejmejo in pripravijo zanimiv program," je dejal Domen Prevc ter dodal, da jih po koncu sezone čaka še nekaj obveznosti: "Čaka nas še nekaj dela s sponzorji, mediji in pripravami na naslednjo sezono, potem kratek oddih, zatem pa spet priprave na novo sezono in nove rekorde, da bomo čim bolj uspešni."

Občutki po izjemni sezoni so, kot pravi, odlični: "Res je fenomenalno, lepo je zaključiti na tak način. Ko se ti po taki sezoni ves trud poplača, so občutki res zelo prijetni."

Na vprašanje, kaj jima bo najbolj ostalo v spominu, je Nika Prevc izpostavila: "Zagotovo Planica, pa tisti trening z dolgim skokom." Domen pa je dodal: "Kulm in tisti rekordni skok v nedeljo ... je bil res nepozaben. Pa tudi tista kulisa v Planici, toliko gledalcev, ki so prišli navijat, res nora atmosfera."

Dotaknili so se tudi izziva ohranjanja forme do konca sezone. Nika je priznala, da ji je bilo v določenem trenutku celo lažje: "Meni je bilo lažje, ker sem imela eno obveznost manj, manj pritiska. Nekako sem se sprostila in začela skakati bolje." Domen pa je poudaril pomen miselnosti: "Mentaliteta, ki te pripelje do globusa, te pelje tudi do konca sezone. Če bi popuščal ali se smilil sam sebi, do globusa sploh ne bi prišel. Ne moreš drugače razmišljati, če si si to zadal, moraš do konca narediti vse."

smučarski skakalci nika prevc domen prevc luka koper

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
