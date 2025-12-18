Naslovnica
Zimski športi

Domen Prevc že čuti težo rumene majice: Življenje v rumenem je res bolj naporno

Ljubljana, 18. 12. 2025 10.35 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
STA
Domen Prevc

Slovenska skakalna reprezentanca je v Planici opravila zadnje skoke pred generalko za novoletno turnejo, svetovnim pokalom v Engelbergu konec tedna. Junak slovenskega tabora Domen Prevc je bil s treningom zadovoljen, na druženju z novinarji pa je priznal, da že čuti težo rumene majice najboljšega skakalca v sezoni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Življenje v rumeni majici je res bolj naporno. Veliko več je medijske pozornosti, kar mi ne ugaja trenutno, saj bi se raje osredotočal na skoke. Vem, da se ta stavek ne sliši najlepše, ampak priznam, da se je veliko nabralo v zadnjem času in moram zelo paziti, kam usmerjam svojo energijo," je bil odkrit 26-letnik in dodal, da ga tako dober uvod v sezono ni ravno presenetil.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: AP

Kot je pojasnil, je veliko dela pred sezono vložil v izboljšanje tehnike, v samo spuščanje, vožnjo v počepu, koliko energije prenesti v zrak, mikro-občutke ... "Vzorec oziroma napake, ki so se mi lansko leto ponavljale, sem odpravil. A to je bil proces iskanja podlage, vsega, ravnotežnih vaj, iskanja nekih impulzov, ki mi pomagajo zdaj čez sezono. Glede na treninge sem nekako vedel, da sem dober."

Prevc je povedal, da se mu je ta čas nabralo veliko stvari, vendar trenutno zelo slabo skrbi zase. "Veliko se je nabralo. Ne govorim le o medijskih obveznostih, tu je še skrb za opremo, občutke. In vsak, ki te sreča, misli, da ti lahko vzame deset minut. To počasi postane utrujajoče. Velikokrat moraš ven potegniti ego in reči: 'Dovolj!' Pa četudi je nekdo zato užaljen ali jezen name, a treba je poskrbeti zase."

Preberi še Prevc v Klingenthalu znova na najvišji stopnički

Za zdaj pravi, da po uspešnem prvem delu sezone ne čuti nobene evforije. "Bolj moram krotiti nervozo. Zavedam se, da je sezona še dolga, treba jo je zapeljati čim bolj pametno na dolgi rok. Dobro vem, da se lahko stvari zelo hitro obrnejo, lani smo to videli pri Piusu Paschkeju, ki je dominiral v začetku sezone, nato pa ugasnil. Od tekmecev se učiš, gledaš, opazuješ, kaj lahko ti narediš bolje," je še dejal.

"Morda sem začel na skoke malo bolj gledati z vidika, da nimam več veliko let pred seboj. Treba je poskrbeti zase in se ne ozirati toliko na to, kako bom vsem ugajal. Morda s tem kdaj koga razjeziš, ampak na koncu, ko potegneš črto ... Če bodo skoki dobri, če bo forma dobra, če bodo prioritete urejene, potem pride vse ostalo."

Preberi še Nika in Domen Prevc na čelu obeh reprezentanc pred novoletno turnejo

Vesel je, kako je izpeljal zadnje tekme, obenem pa se zaveda odgovornosti, ki jo uspehi prinašajo. "Vesel sem, kako so se 'poklopile' zadnje štiri tekme. Je pa to tudi odgovornost za naprej, da ostaneš osredotočen. Upam, da mi bo to uspevalo čim dlje," je po dveh dvojnih zmagah (Wisla, Klingenthal) menil Prevc.

Naslednja postojanka, obenem zadnja pred začetkom bojev za zlatega orla, je švicarski Engelberg pod goro Titlis: "Na Engelberg imam lepe spomine, ampak kot pravim, na vsako prizorišče je treba priti zbrano. Stvari niso samoumevne, vsakič znova se je treba zbrati, 'oddelati' svoje. Upam, da pride še kakšen tako uspešen konec tedna."

smučarski skoki domen prevc

Komentator aligator
18. 12. 2025 12.00
Kaj Perota že kaj strah da ne bo najboljši Prevc?
dule100
18. 12. 2025 11.55
Ne bo dolgo pod pritiskom!😂
juventina10
18. 12. 2025 11.34
pametno razmišljanje,letos je lahko globus,orel in kaka olimpijska,zato korak po korak,pa zdravja veliko.
nikagaja
18. 12. 2025 11.21
ce le ne bo kaksne smole, bo domen letos osvojil zlatega orla in se kaj vec.
mahar123
18. 12. 2025 11.14
si ali pa nisi
Teleport
18. 12. 2025 11.05
Domen srečno se maprej. Pa tudi ostali nasi💪
