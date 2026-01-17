Naslovnica
Zimski športi

Domen Prevc zgolj za Hörlom po prvi seriji tekme na Japonskem

Sapporo, 17. 01. 2026 08.15 pred 7 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Domen Prevc

Na prvi azijski preizkušnji v letošnji sezoni moških smučarskih skokov Domen Prevc po prvi seriji zaseda drugo mesto. Prehitel ga je Avstrijec Jan Hörl, ki ima pred nosilcem rumene majice dobro točko prednosti. V drugo serijo sta se uvrstila še Rok Oblak s 15. in Timi Zajc s 25. mestom. Žiga Jančar je odlično opravil svoje delo, a bil na žalost diskvalificiran.

FOTO: Profimedia

Poleg Jana Hörla in Domna Prevca se je med prve tri uvrstil še en Avstrijec Stephan Embacher, ki ima dobrih 5 točk zaostanka za svojim rojakom. Na začetku tekme je dobre vremenske razmere izkoristil Žiga Jančar, ki je skočil 129,5 metra in bi ob uvrstitvi dosegel visoko mesto. Slovenec je bil na žalost diskvalificiran zaradi previsokih čevljev.

Prevc ima v skupni razvrstitvi svetovnega pokala na vrhu 392 točk prednosti pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem, ki je po prvi seriji deseti.

sapporo prva serija domen prevc svetovni pokal

Skakalkam v Zhangjiakouju nagaja vreme, odpadle so kvalifikacije

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odlekiran
17. 01. 2026 08.25
Ko vstaneš dovolj zgodaj, si pripraviš zajtrk potem pa zaslišiš Mišića. Ampak si ne pustim pokvariti dneva. Ugasnem TV in grem s psom na zrak.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
