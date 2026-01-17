Domen Prevc zgolj za Hörlom po prvi seriji tekme na Japonskem

Poleg Jana Hörla in Domna Prevca se je med prve tri uvrstil še en Avstrijec Stephan Embacher, ki ima dobrih 5 točk zaostanka za svojim rojakom. Na začetku tekme je dobre vremenske razmere izkoristil Žiga Jančar, ki je skočil 129,5 metra in bi ob uvrstitvi dosegel visoko mesto. Slovenec je bil na žalost diskvalificiran zaradi previsokih čevljev.

Prevc ima v skupni razvrstitvi svetovnega pokala na vrhu 392 točk prednosti pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem, ki je po prvi seriji deseti.