Zimski športi

Domen Prevc živi otroške sanje: Sem vesel, da se mi ves trud vrača

Oberstdorf, 24. 01. 2026 18.44 pred 40 minutami 3 min branja 17

Avtor:
S.V.
Domen Prevc

Domen Prevc v letošnji sezoni niza uspeh za uspehom. Po zmagi na novoletni turneji je postal še svetovni prvak v poletih, in to z gromozansko prednostjo. Kljub vsem dosežkom, ki jih pridno nabira, pa še naprej ostaja trdno prizemljen. Kot je sam povedal, živi otroške sanje, ki se kar vrtijo.

Novopečeni svetovni prvak v poletih Domen Prevc je v Oberstdorfu pokoril konkurenco. V štirih serijah tekmovanja si je na vrhu nabral ogromnih 59,5 točke naskoka pred zasledovalci.

"Na začetku sezone sem rekel, da če dosežem karkoli od tega (op. p. novoletna turneja, SP in olimpijske igre), bom res zadovoljen. Res neverjetno, kako se vse skupaj odvija. Skok v tretji seriji je še mene presenetil. Sem vesel, da se mi ves trud vrača. Sanje se kar vrtijo, v moji glavi je lep občutek," je za TV Slovenija povedal Prevc.

Po zadnjem poletu, ko je zanesljivo potrdil zmago in osvojitev zlate medalje, so ga na dnu skakalnice pričakali moštveni kolegi, ki so ga želeli dvigniti na rame, a je vse skupaj ponižno zavrnil. Kot je kasneje pojasnil, se razlog za to skriva že v nedeljski ekipni tekmi, proti kateri je takoj po pristanku pogledoval svetovni prvak.

"V nedeljo je še en dan, dres moram paziti, zato sem jim rekel, da me naj ne dvigujejo. Svetovni prvak gor ali dol, en del mene je že z mislijo na ekipno tekmo. Morali bomo dati vse od sebe in da se nam čim bolj poklopi, da odnesemo medaljo," pravi Prevc.

Nad novim velikim podvigom svojega varovanca je bil navdušen tudi trener Robert Hrgota. "V tretji seriji mu je uspel najlepši skok. Uspelu mu je popraviti malenkosti, do izraza je prišla njegova hitrost in uspel mu je izjemen skok. V zadnji seriji mu je mogoče malo padla koncentarcaija, v zraku ni bil več tako aktiven, ampak na koncu je bilo to več kot dovolj. Nova vrhunska predstava."

Anže Lanišek in Domen Prevc
Anže Lanišek in Domen Prevc
FOTO: Profimedia

Anže Lanišek je v sobotni del posamične tekme vstopil kot peti, zato se je zdelo, da bi lahko celo napadel mesta, ki prinašajo medaljo. A to mu ni uspelo, na koncu je izgubil tri mesta in končal na skupnem osmem mestu.

"Bolj sem imel v glavi, da bi mi uspeli pravi poleti, a mi ni uspelo. Žal nisem našel pravega občutka, v nedeljo je nov dan. Rezultatsko je dobro, ampak vem, da sem sposoben precej boljših skokov, zato je malce grenak priokus," je za TV Slovenija povedal Lanišek.

Tretji slovenski finalist Timi Zajc, ki ima z zadnjih dveh SP že posamični srebrno (2022) in bronasto (2024) kolajno, je prvenstvo končal na 20. mestu, že po petkovi prvi seriji pa je od četverice Slovencev nastope končal Žak Mogel na 36. mestu.

V nedeljo za zaključek prvenstva sledi še ekipna tekma, na kateri bodo Slovenci lovili hat-trick po naslovih v Vikersundu 2022 in na Kulmu 2024. Prevcu, Lanišku in Zajcu se bo pridružil še Rok Oblak.

slayer2
24. 01. 2026 19.22
Pozimi Prevčevi, od marca do oktobra pa Pogi raketa,vsi nam zavidajo!!! Bravooo Domen!!!
graf
24. 01. 2026 19.22
Domen za razliko od ostalih skakalcev največ pridobi v drugem delu leta , ima nižjo parabolo leta ampak ima neverjetno aerodinamično letalsko figuro ki mu omogoča da v preletu čez hrbet letalnice ne izgublja hitrosti , ampak uspe pospeševat in ohranjat veliko hitrost do pristanka , trenutno Domen izgleda kot da ni iz tega planeta ! Samo predstavljajte se kakšna razlika bi bila če bi VSI skakali iz istega naleta kot Domen , velika večina niti 200m ne bi preletela ! Globok priklon Domen , danes uživaj v uspehu , jutri vprašanje če bomo prišli v bližino medalje , samo en (razpoložen) skakalec ne more delat čudežev na ekipni tekmi...
Nace Štremljasti
24. 01. 2026 19.15
bravo,lepo,samo tako naprej
PomisliNaSonce
24. 01. 2026 18.59
To je naše leto Domen. Ni naključje, zvezde so se tako odločile :)
JAZsemTI
24. 01. 2026 18.57
Bravo Domen!!! Odlično Lanišek in žalostno je gledati kako so Zajca razmontirali…
Korošec77
24. 01. 2026 18.55
Moj velik poklon in čestitke Domen! In čestitke tudi staršem in sorojencem, ker v hiši bo dans veselo😄
Rde?a pesa in hren
24. 01. 2026 18.53
bravo, tako se dela in obnaša. pravi šampion, vzged nam je vsem lahko.
Soseska
24. 01. 2026 18.52
Iskrene čestitke👌
Veščec
24. 01. 2026 18.50
Bravo Domči,še jutr jim pokažite"hudiča",pa to👍
petka5
24. 01. 2026 18.50
KRALJ vesela zate kot radio. Vse cestitke: kaksna Domenacija... Prevcasticno!👌🇸🇮❤️
YouRangMyLord
24. 01. 2026 18.49
BRAVO DOmen, bravo, "dinastija" PREVC...Ste ponos nas zavednih, poštenih in moralnih Slovencev. Svetla točka v teh zmerdanih časih.
mate08
24. 01. 2026 18.46
Ni kaj dodati, velik poklon vsem Prevcem!!
Da se mene pita..
24. 01. 2026 18.44
Bravo Domen 👏👏👏👏
bibaleze
