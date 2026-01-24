Domen Prevc živi otroške sanje: Sem vesel, da se mi ves trud vrača

Novopečeni svetovni prvak v poletih Domen Prevc je v Oberstdorfu pokoril konkurenco. V štirih serijah tekmovanja si je na vrhu nabral ogromnih 59,5 točke naskoka pred zasledovalci. "Na začetku sezone sem rekel, da če dosežem karkoli od tega (op. p. novoletna turneja, SP in olimpijske igre), bom res zadovoljen. Res neverjetno, kako se vse skupaj odvija. Skok v tretji seriji je še mene presenetil. Sem vesel, da se mi ves trud vrača. Sanje se kar vrtijo, v moji glavi je lep občutek," je za TV Slovenija povedal Prevc.

Po zadnjem poletu, ko je zanesljivo potrdil zmago in osvojitev zlate medalje, so ga na dnu skakalnice pričakali moštveni kolegi, ki so ga želeli dvigniti na rame, a je vse skupaj ponižno zavrnil. Kot je kasneje pojasnil, se razlog za to skriva že v nedeljski ekipni tekmi, proti kateri je takoj po pristanku pogledoval svetovni prvak. "V nedeljo je še en dan, dres moram paziti, zato sem jim rekel, da me naj ne dvigujejo. Svetovni prvak gor ali dol, en del mene je že z mislijo na ekipno tekmo. Morali bomo dati vse od sebe in da se nam čim bolj poklopi, da odnesemo medaljo," pravi Prevc. Nad novim velikim podvigom svojega varovanca je bil navdušen tudi trener Robert Hrgota. "V tretji seriji mu je uspel najlepši skok. Uspelu mu je popraviti malenkosti, do izraza je prišla njegova hitrost in uspel mu je izjemen skok. V zadnji seriji mu je mogoče malo padla koncentarcaija, v zraku ni bil več tako aktiven, ampak na koncu je bilo to več kot dovolj. Nova vrhunska predstava."

Anže Lanišek in Domen Prevc FOTO: Profimedia