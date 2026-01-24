Domen Prevc živi otroške sanje: Sem vesel, da se mi ves trud vrača

Novopečeni svetovni prvak v poletih Domen Prevc je v Oberstdorfu pokoril konkurenco. V štirih serijah tekmovanja si je na vrhu nabral ogromnih 59,5 točke naskoka pred zasledovalci.
"Na začetku sezone sem rekel, da če dosežem karkoli od tega (op. p. novoletna turneja, SP in olimpijske igre), bom res zadovoljen. Res neverjetno, kako se vse skupaj odvija. Skok v tretji seriji je še mene presenetil. Sem vesel, da se mi ves trud vrača. Sanje se kar vrtijo, v moji glavi je lep občutek," je za TV Slovenija povedal Prevc.
Po zadnjem poletu, ko je zanesljivo potrdil zmago in osvojitev zlate medalje, so ga na dnu skakalnice pričakali moštveni kolegi, ki so ga želeli dvigniti na rame, a je vse skupaj ponižno zavrnil. Kot je kasneje pojasnil, se razlog za to skriva že v nedeljski ekipni tekmi, proti kateri je takoj po pristanku pogledoval svetovni prvak.
"V nedeljo je še en dan, dres moram paziti, zato sem jim rekel, da me naj ne dvigujejo. Svetovni prvak gor ali dol, en del mene je že z mislijo na ekipno tekmo. Morali bomo dati vse od sebe in da se nam čim bolj poklopi, da odnesemo medaljo," pravi Prevc.
Nad novim velikim podvigom svojega varovanca je bil navdušen tudi trener Robert Hrgota. "V tretji seriji mu je uspel najlepši skok. Uspelu mu je popraviti malenkosti, do izraza je prišla njegova hitrost in uspel mu je izjemen skok. V zadnji seriji mu je mogoče malo padla koncentarcaija, v zraku ni bil več tako aktiven, ampak na koncu je bilo to več kot dovolj. Nova vrhunska predstava."
Anže Lanišek je v sobotni del posamične tekme vstopil kot peti, zato se je zdelo, da bi lahko celo napadel mesta, ki prinašajo medaljo. A to mu ni uspelo, na koncu je izgubil tri mesta in končal na skupnem osmem mestu.
"Bolj sem imel v glavi, da bi mi uspeli pravi poleti, a mi ni uspelo. Žal nisem našel pravega občutka, v nedeljo je nov dan. Rezultatsko je dobro, ampak vem, da sem sposoben precej boljših skokov, zato je malce grenak priokus," je za TV Slovenija povedal Lanišek.
Tretji slovenski finalist Timi Zajc, ki ima z zadnjih dveh SP že posamični srebrno (2022) in bronasto (2024) kolajno, je prvenstvo končal na 20. mestu, že po petkovi prvi seriji pa je od četverice Slovencev nastope končal Žak Mogel na 36. mestu.
V nedeljo za zaključek prvenstva sledi še ekipna tekma, na kateri bodo Slovenci lovili hat-trick po naslovih v Vikersundu 2022 in na Kulmu 2024. Prevcu, Lanišku in Zajcu se bo pridružil še Rok Oblak.
