Zimski športi

Domen Prevc na Holmenkollnu ostal brez finala, zmagal Deschwanden

Oslo, 14. 03. 2026 17.11 pred 8 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Ž.Ž. STA
Domen Prevc

Dobitnik velikega kristalnega globusa Domen Prevc v Oslu ni imel svojega dne. Po velikih težavah v zraku je v prvi seriji izvlekel le 117,5 metra in z 42. mestom ostal brez finala. Na tekmi presenečenj je Švicar Gregor Deschwanden, ki je pred Avstrijcem Maximilianom Ortnerjem in Japoncem Naokijem Nakamuro slavil prvo zmago v karieri. Anže Lanišek je v finalu pridobil 15 mest in zasedel 14. mesto, do točk pa je z 28. mestom prišel še Žak Mogel.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Skok se je povsem ponesrečil številnim favoritom, brez finala je ostal Nemec Philipp Raimund, težave pa je imel tudi najboljši skakalec letošnje zime Domen Prevc. Slovenski skakalni as je pristal pri 117,5 metra, kar ga je uvrstilo na 42. mesto.

S tem je finalni nastop omogočil Žaku Mogelu, ki se je s 30. mestom za las prebil v drugo serijo. Anže Lanišek je bil mesto višje, skočil je 120,5 metra in zasedel 29. mesto.

Brez finala pa je poleg Domna Prevca ostal tudi Rok Oblak. Timi Zajc v Oslu ne nastopa.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Delavec_Slo
14. 03. 2026 18.32
Samo da je prišel živ in zdrav dol, špara moči za Planico, vseeno čestitke kpl. Slo ekipi!
Anion6anion
14. 03. 2026 18.05
Kljub temu je še vedno najboljši!
kladivo
14. 03. 2026 17.47
A se se komu zdi da je kod zadnji skakalec vedel kje je negov mostveni kolega🤔👍in on tega ne rabi kapo dol domen
Gagg
14. 03. 2026 17.38
Nic hudega. Ima pa 7 ZAPOREDNIH ZMAG, ane odFISniki....
