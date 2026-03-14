Domen Prevc na Holmenkollnu ostal brez finala, zmagal Deschwanden

Skok se je povsem ponesrečil številnim favoritom, brez finala je ostal Nemec Philipp Raimund, težave pa je imel tudi najboljši skakalec letošnje zime Domen Prevc. Slovenski skakalni as je pristal pri 117,5 metra, kar ga je uvrstilo na 42. mesto.

S tem je finalni nastop omogočil Žaku Mogelu, ki se je s 30. mestom za las prebil v drugo serijo. Anže Lanišek je bil mesto višje, skočil je 120,5 metra in zasedel 29. mesto.

Brez finala pa je poleg Domna Prevca ostal tudi Rok Oblak. Timi Zajc v Oslu ne nastopa.