'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'

Domen Prevc ni le lastnik svetovnega rekorda med smučarji skakalci in aktualni svetovni prvak, ampak tudi vodilni tekmovalec nove sezone svetovnega pokala. 26-letnik iz Dolenje vasi v letošnji sezoni navdušuje, nanizal je pet zaporednih zmag in se približal veliki peterici, ki se lahko pohvali s šestimi zmagami v nizu. V posebnem pogovoru za našo televizijo je spregovoril o delčkih zmagovalnega recepta, pa tudi, kakšen Božič si želi.